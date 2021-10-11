220 İsim... 'Pandora Belgeleri için Meclis'te komisyon kurulsun' önergesi

11 Ekim 2021 Pazartesi, 12:34

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, dünyayı sarsan "Pandora Belgeleri"nde Türkiye’den ismi geçenlerin ve yapılan usulsüzlüklerin belirlenmesi amacıyla Araştırma Komisyonu Kurulması için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

117 ülkede 600'den fazla gazeteci tarafından 14 farklı kaynaktan edinilen belgelerin, aylarca incelendiğini ve sonrasında Pandora Belgeleri ismiyle açıklanmaya başlandığını belirten Hakverdi, yaptığı açıklamada, “Basına yansıyan bilgilere göre bu belgeler, dünyanın en zengin ve güçlü kişileri arasında yer alan bir grup insanın servetlerini nasıl gizlediklerini, vergiden nasıl kaçındıklarını, bazı örneklerde de nasıl para akladıklarını göstermektedir ve yaklaşık 12 milyona yakın belgeden oluşmaktadır. Pandora Belgelerinde 6,4 milyon doküman, 3 milyona yakın resim, 1,5 milyondan fazla e-posta ve neredeyse yarım milyon Excel tablosu bulunduğu açıklanmış ve bu belgeler dünyanın gündemine oturmuştur.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN 220 KİŞİ

Hakverdi, “Türkiye’deki 220 ismin de belgelerde yer aldığı açıklanmış, açıklanan isimlerin önemli bir bölümünün hazine ve döviz garantili davet usulüyle verilen kamu ihaleleriyle, kamu-özel iş birliği projelerinden kamu bankalarının milyarlarca dolarlık kredilerinden faydalanan iktidara yakın medya patronları ve müteahhitler olduğu görülmüştür.” dedi.

"8 ÜLKE SORUŞTURMA BAŞLATACAĞINI DUYURDU, TÜRKİYE’DEN SES YOK"

Belgeler üzerine 8 ülkenin soruşturma başlatacağı bilgisini hatırlatan Hakverdi; “Belgelerin açıklanmasından hemen sonra en az 8 ülkede soruşturulma başlatılacağı duyurulmuş ve bu yönde çalışmalar başlatılmıştır. Ne yazık ki bu konuda ülkemizde hala bir soruşturma başlatılmamış ve iktidar kanadından bir açıklama yapılmamış olması, ülkemizi dünyada her geçen gün daha da zor durumda bırakmakta ve Türkiye adaletine ve demokrasisine kalmayan güveni daha da dibe çekmektedir.” ifadelerini kullandı.

"USULSÜZLÜKLER BELİRLENMELİ, HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILMALI"

Hakverdi yaptığı açıklamada “Dünya kamuoyunun gündemine oturan ve birçok ülkede soruşturulmaya başlanan belgelerde adı geçen ve sayısı 220 olarak açıklanan isimlerin tespit edilmesi, iddiaların, yapılan usulsüzlüklerin ve kaçırılan vergilerin boyutlarının araştırılarak kamuoyunu aydınlatmak ve sorumlulara gerekli hukuki işlemlerin yapılmasının önü açılmalıdır.” ifadelerine yer verdi.



