23 Ocak 2023 Kabine toplantısı maddeleri açıklandı mı? Kabine toplantısı maddeleri neler oldu?

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 15:56

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 15:56

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat süren Kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısının ardından toplantıda açıklanan maddeler gündem oldu. ''2023 Kabine toplantısı kararları ne oldu?'' sorusu sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

23 OCAK 2023 KABİNE TOPLANTISI MADDELERİ AÇIKLANDI MI?

23 Ocak 2023 Kabine toplantısı maddeleri açıklandı.

2023 KABİNE TOPLANTISI MADDELERİ NELER OLDU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Meclis'te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız" dedi.

Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslamayı ihmal etmeyen Erdoğan "Paris'teki metronun çatısı akıyor. Paris'e gitmeyenlerin haberi yok" ifadelerine yer verdi.

Seçime aylar kala yeni 'müjde'lere sarılan Erdoğan "Bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak" dedi. Erdoğan devamında da "(Kamu alacaklarına düzenleme) Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz" dedi.

Erdoğan, seçim tarihi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

''Bugün Recep ayına, 21 Şubat’ta Şaban ayına ve 23 Mart’ta Ramazan ayına kavuşuyor, 21 Nisan’da Ramazan Bayramı’na 28 Haziran’da kurban bayramına vasıl oluyoruz.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi olan 18 Haziran'ı hem Kurban Bayramı arifesi ve hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk.

Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra millî iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023'ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Meclis, 5’te 3 çoğunlukla karar alamazsa Cumhurbaşkanı olarak kararı ben alacağım.''







