29 Nisan hangi burç? 29 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 29 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 29 Nisan hangi burç oluyor? 29 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 29 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 29 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
29 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
29 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.
29 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1880 - Ali Fethi Okyar
1892 - Müfide Ferit Tek
1943 - İlker Başbuğ
1963 - Aykut Gürel
1967 - Latif Doğan
1969 - İzel Çeliköz
1975 - Ziynet Sali
1982 - Cengiz Coşkun
1983 - Mehmet Aslan
1983 - Semih Şentürk
1984 - Melike İpek Yalova
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1893 - Harold Clayton Urey
1899 - Duke Ellington
1901 - Hirohito
1907 - Fred Zinnemann
1957 - Daniel Day-Lewis
1989 - Domagoj Vida
1991 - Jung Hye-sung
1992 - Sebastian Holmén
2007 - Sofía de Borbón
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