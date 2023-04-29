29 Nisan hangi burç? 29 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 29.04.2023 - 09:31

Güncelleme: 29.04.2023 - 09:31

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 29 Nisan hangi burç oluyor? 29 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 29 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 29 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

29 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

29 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.

29 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1880 - Ali Fethi Okyar

1892 - Müfide Ferit Tek

1943 - İlker Başbuğ

1963 - Aykut Gürel

1967 - Latif Doğan

1969 - İzel Çeliköz

1975 - Ziynet Sali

1982 - Cengiz Coşkun

1983 - Mehmet Aslan

1983 - Semih Şentürk

1984 - Melike İpek Yalova

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1893 - Harold Clayton Urey

1899 - Duke Ellington

1901 - Hirohito

1907 - Fred Zinnemann

1957 - Daniel Day-Lewis

1989 - Domagoj Vida

1991 - Jung Hye-sung

1992 - Sebastian Holmén

2007 - Sofía de Borbón