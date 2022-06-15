3 maddeyle açıkladı, işte Erdoğan'ın seçim planı...

15 Haziran 2022 Çarşamba, 07:53

Mehmet Tezkan, Halk TV'de yayımlanan köşe yazısında erken seçim iddialarını değerlendirerek "Siz olsanız erken seçime gider misiniz? Siz gitmeyecekseniz Erdoğan neden gitsin?" diyerek ihtimalin düşük olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmaya dikkat çeken Tezkan, "Aslında Erdoğan’ın oyun planı belli. Önceki günkü konuşmasında çıtlattı. Satır aralarında ima etti" dedi. Tezkan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Haziran planı şu:

BİR: Enflasyon şu nedenle bu nedenle inecek. Karar gazetesinde İbrahim Kahveci meseleyi o kadar basit o kadar güzel anlattı ki:

“Matematik ile izah edelim: Bu 6 ayda 54 TL zam yapılan ürünün fiyatı 100 liradan 154 liraya yükselmiş oldu. Fakat siz önümüzdeki 6 ayda 55 lira daha zam yaptığınızda ürünün fiyatı 154+55=209 liraya çıkmış olacak. Ammaaa bir farkla.

İlk 54 liralık zam 54/100= yüzde 54 demektir. İkinci altı ayda 55 lira zam ise 55/154= yüzde 35,7 etmektedir.

Şimdi burada ne olmuş oluyor? İlk 6 ayda 54 TL zam yapılmış ve ardından ikinci 6 ayda da 55 TL daha zam yapılmıştır. Ama baz etkisi ile ilk 6 ayda enflasyon yüzde 54 olurken, sonraki 6 ayda enflasyon yüzde 35,7’ye düşmektedir. Zam tutarı daha fazla olsa bile enflasyon düşmüş oluyor.

İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan ülke yönetiminin enflasyonu düşürme formülü budur”

100 liraya aldığın malı bir yıl sonra 209 liraya alacaksın ama enflasyon yüzde 54 ‘ten yüzde 35.7’ye düşmüş olacak... Şubatta, martta enflasyon inecek demesinin sebebi budur.

Erdoğan bu durumu iyi satar, iyi pazarlar...

İKİ: Temmuz ayında enflasyon oranında zam verecek. Ocak ayında ise seçim zammı yapacak. Enflasyonun üzerinde. Yüzde yüz.

Asgari ücrete yapacağı zam Hazine’yi çok fazla ilgilendirmiyor. İşvereni ilgilendiriyor. Yüzde yüz çaksa kendi için ne yazar?

İşveren kaldıramaz, işten çıkarmalar olur. Olmaz. Seçim öncesi maliye sopayı gösterdi mi kimse bir kişi bile işten çıkaramaz.

ÜÇ: Karadeniz gazı. Borular döşenmeye başlandı, 2023’te seçimden önce evlere taşınacağı Erdoğan tarafından ilan edildi. Artık yerli gazımız var diye seçimden önce doğalgaz ücretlerini yüzde 60, yüzde 70 indirebilirler.

Nisan, mayıs bolluk havası haziranda seçim.

Siyaset bilimcilerin bir bölümü seçmen son üç aydaki duruma göre oy tercihini yapar diyor. Erdoğan ocak sonrasına oynuyor.

Ya kazanırım ya benden sonra tufan diyecek…

Gidişat belli..."