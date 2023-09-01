30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürksüz 100. Yıl Marşı'na siyasilerden sert tepki: Parti devleti arzusu

Yayınlanma: 01.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 100. yıl etkinlikleri kapsamında “100. Yıl Marşı Yarışması” 29 Aralık 2022’de ilan edilmişti. Yarışmaya 400’ün üzerinde eser katılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Saray’ında önceki gün düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı kapsamında, Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl ve Özdemir Erdoğan’ın jüri olarak bulunduğu yarışmada İlker Kömürcü’nün yazdığı ve Yusuf Yalçın’ın düzenlediği marş birinci seçildi ve programda kamuoyuna tanıtıldı. Marş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası, MSB Mehteran Birliği, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından seslendirildi.

‘GAZİ’ UNVANI İLE KULLANILDI

Marşın sözlerinde Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün adı geçmezken, sadece “Gazi’nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz” mısralarında “Gazi” unvanı ile anıldı. Bunun yanı sıra marşta “100. yıl” vurgusuna yer verilmedi. Ancak, AKP’nin seçim propagandası olan ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarına bütünleştirdiği “Türkiye Yüzyılı” programı ise; “Çağlayan sel gibi şanlı ulusun; Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı” şeklinde marşta yer aldı.

(Yunus Emre)

‘PARTİ DEVLETİ ARZUSU’

CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre marştaki Türkiye Yüzyılı vurgusuna ilişkin, “Türkiye’yi AKP ile, AKP’yi de tek adamla eş görüyorlar. Dolayısıyla, kendi seçim propagandalarını Cumhuriyeti ilgilendiren bir marşa ekleyerek, Türk milletini Erdoğan ile eş görme çabasındalar” değerlendirmesinde bulundu.

“100. Yıl Marşı’na parti propagandası ekleyerek millete kabul ettirmeyi amaçlıyorlar” diyen Emre, “Kendi taraftarlarından ibaret bir millet algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu marş, bir parti devleti arzuladıklarının kanıtıdır” dedi.

(Oktay Vural)



‘TOPLUMA MAL OLMALI’

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Oktay Vural, “Türkiye Yüzyılı”na ilişkin, “Siyasi rekabet ortamında konmuş bir program. Oysa Marşlar topluma mal olmalı, siyasi referanslar içermemeli” dedi. Marşın bir heyet tarafından seçilmesini de eleştiren Vural, “Cumhuriyet milletin kurduğu bir devlet, halka sorulsa daha iyi olurdu” ifadelerini kullandı. Vural, “Gazi” unvanının kullanılmasına ilişkin de “Acaba Atatürk demekten kaçınmak gibi bir tercih midir? Bilemiyorum” dedi.

(Erol Evgin)

‘TÜRKİYE YÜZYILI PROJESİ’NE YAZILMIŞ’

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel ‘100 Yılda Yüz Akıyla’ adlı marş besteleyen Erol Evgin Atatürk’süz marşı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Evgin, “Ekranlarda izlediğimiz marş sadece büyük ve zengin bir prodüksiyon olmuş. Ancak bu projenin Türkiye Yüzyılı Projesi’ne yazıldığını düşünüyorum. Herhalde devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu babası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarını sunacağı bir 100. Yıl Marşı’nı 29 Ekim için hazırlıyordur” dedi.

