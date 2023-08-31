30 Ağustos 2023 tarihli Cumhuriyet
Sevgili ve değerli okurlarım...
Cumhuriyet Gazetesi dün, 30 Ağustos 2023 tarihinde, Cumhuriyetimizin 100’üncü, Büyük Zafer’in 101’inci yılında tarihsel önemde bir sayı yayımladı.
Bu sayıda katkısı olan tüm yönetici, gazeteci ve yazar arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.
Bu yazımı, gazetemizin hem 2023 Türkiye’sine ışık tutan, yol gösteren niteliğini vurgulamak hem de Büyük Zafer’i ve Cumhuriyet’i anlatan haber ve yazıları bir kez daha dikkatlerinize sunmak için yazıyorum!
***
Gazetenin manşeti, yukarda da görüldüğü gibi:
Bir Ulusu Kurtaran ‘Büyük Zafer’in 101. Yılı UNUTMAYIZ VAZGEÇMEYİZ Coşkuyla Kutlayacağız olarak atılmıştı.
Haber, manşetin altındaki spot olarak “Türk Ulusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında Büyük Taarruz’la hem kurtuluşun hem de laik ve modern Türkiye’nin önünü açtı. Tüm unutturma ve karalamalara karşın yurttaşlar, her 30 Ağustos’ta olduğu gibi büyük zaferin 101. yılında laik, çağdaş ve bağımsız Türkiye’den vazgeçmeyeceğiz” diye devam ediyor ve 8-9-10-11-12-13-14-15-16 numaralı sayfaların 101. yıla özel olduğu belirtiliyordu.
Bu sayfalarda Alev Coşkun’un “30 Ağustos Savaşı’nın Stratejik Planı...” başlıklı ayrıntılı bir yazısı ve “Atatürk, Savaşı ve Zaferi Anlattı” başlıklı bir makalede Atatürk’ün, Başkomutan Savaşı’nı, kendi sözleriyle anlattığı bir konuşması vardı.
***
Dün gazetemizin birinci sayfasında, sol başta “30 Ağustos Zaferi Cumhuriyetin Yolunu Açtı” başlığıyla bir de başmakale yayımlanmıştı:
Dumlupınar Zaferi ile Cumhuriyet yolculuğu arasındaki ilişkiyi açıklayan ve “19 Mayıs 1919 Milli Mücadele’nin resmi başlangıç tarihidir; 30 Ağustos 1922 de Milli Mücadele’nin sonuç zaferidir” diye başlayan bu yazıda, “Atatürk, daha Harp Okulu öğrencisi iken ‘Dava, yıkılmak üzere bulunan bir imparatorluktan yeni bir Türk devleti yaratmaktır’ demişti” denilerek bu savaşın arkasındaki lider iradesinin yani Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasal ve ideolojik hedefi de vurgulanıyordu.
Yine birinci sayfada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Atatürk’ün Bize Öğüdü” başlığıyla Cumhuriyet için yazdığı özel yazının ana fikri yer almıştı:
“Atatürk, 30 Ağustos’la menzile ermiş Milli Kurtuluş Savaşımızın, gerçek anlamda bir zafere dönüşmesi için ‘askeri zaferlerimizin, iktisadi zaferlerle taçlandırılmasını’ şart koşuyordu. Çünkü Atatürk, ekonomik zaferleri olmayan bir ülkeyi esir bir ülke olarak nitelendiriyordu.”
Yazarımız Sinan Meydan “Büyük Zaferi Anlamak” başlıklı yazısında “Tam bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti bu zaferin eseridir. Büyük Zafer, sadece Türk ulusunu bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşturan ulusal ölçekte bir zafer değil, aynı zamanda bütün mazlum uluslara özgürlük ve bağımsızlık yolunu açan uluslararası ölçekte bir zaferdir” diyor ve bu zaferin arkasındaki bilime olan inancı vurguluyordu.
Zülâl Kalkandelen, Mudanya’dan başlayacak önemli bir yürüyüş haberini de verdiği ve bu ilçemizdeki Cumhuriyet kazanımlarını anlattığı, “Mudanya’da hiç sönmeyen Cumhuriyet meşalesi!” başlıklı yazısını şöyle bitiriyordu:
“Tüm bunlara ek olarak, Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz’ın 11 Ekim Mudanya Mütarekesi’nin 101. yılı kutlamalarının hemen ardından, Ankara’ya bir Cumhuriyet Yürüyüşü başlatacağını öğrenmek, umudumu güçlendirdi.
Mudanya’yı simgeleştiren mücadele ruhunu Çankaya’ya taşımanın, özellikle de muhalefetin sokağı fazlasıyla ihmal ettiği bir dönemde anlamı büyük.”
Müjdat Gezen “Mustafa’m, Kemal’im, Atatürk’üm, bugün 30 Ağustos, sana geldik. ÖZÜR DİLEMEYE...” diyerek mevcut rejime eleştirisini dile getirmişti.
Öztin Akgüç, “Onur ve bağımsızlık zaferi” başlıklı yazısında “30 Ağustos zaferiyle, 1699 Karlofça Antlaşması’yla başlayan yenilgi, toprak kaybı süreci sonlanmış; yükseliş, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kuruluş sürecine girilmiştir” diyerek tarihsel bir saptama yapmıştı.
Emekli General Nejat Eslen “Zafere giden yolda Büyük Taarruz” adlı makalesinde “Eğer Clausewitz bu muharebeyi izleyebilseydi, eminim ki ‘Ben kitabımı bunu anlatabilmek için yazmıştım’ derdi” sözleriyle takdirini dile getirmişti.
***
Elbette haberlerimizin ve yazarlarımızın 30 Ağustos göndermeleri yukardaki örneklerle sınırlı değil...
Yerim dar olduğu için yukarıdaki örneklerle yetindim.
30 Ağustos 2013 tarihli sayımızın birinci sayfasını süsleyen Nâzım’ın şu dizeleriyle bu zaferi bir kez daha kutlayalım:
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak
çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına
kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
İnce, uzun bacakları
üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız
gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon ovasına
atlayacaktı.
NÂZIM HİKMET
Kurtuluş Savaşı Destanı’ndan
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Koronavirüste 'yeni varyant' endişesi
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Hayat pahalılığı pazarcıları isyan ettirdi
- İzmir Ticaret Odası'ndan 'kredi' tepkisi!
- Maaşları ödenmeyen maden işçileri eyleme başladı
- Sendikacı, Siyasetçi Süleyman Çelebi'nin yaşam öyküsü...
- İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara kararının anlamı...
- Kirada ‘arabuluculuk’ dönemini Av. Kiraz açıkladı
- Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar'dan uyarı!
- Milyonlarca öğrenciyi etkiliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski bakan havuzda ölü bulundu
- İstanbul'da 'alkol' yasağı
- Aile üniversitesi!
- Bakan Işıkhan'dan 'memur zammı' açıklaması
- İçeridekilerden dışarıdakilere öğütler
- Anlaşılamayan açıklamanın ardından yeni açıklama
- Akşener'in o sözlerine ilk kez yanıt verdi
- Bilim İnsanları, ‘nüfus ayarının’ geldiğini söylüyor
- Berzeg'in evine dönen köpeğiyle ilgili yeni ayrıntı
- İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracak mı?