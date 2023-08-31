30 Ağustos 2023 tarihli Cumhuriyet

31 Ağustos 2023 Perşembe

Sevgili ve değerli okurlarım...

Cumhuriyet Gazetesi dün, 30 Ağustos 2023 tarihinde, Cumhuriyetimizin 100’üncü, Büyük Zafer’in 101’inci yılında tarihsel önemde bir sayı yayımladı.

Bu sayıda katkısı olan tüm yönetici, gazeteci ve yazar arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.

Bu yazımı, gazetemizin hem 2023 Türkiye’sine ışık tutan, yol gösteren niteliğini vurgulamak hem de Büyük Zafer’i ve Cumhuriyet’i anlatan haber ve yazıları bir kez daha dikkatlerinize sunmak için yazıyorum!

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Gazetenin manşeti, yukarda da görüldüğü gibi:

Bir Ulusu Kurtaran ‘Büyük Zafer’in 101. Yılı UNUTMAYIZ VAZGEÇMEYİZ Coşkuyla Kutlayacağız olarak atılmıştı.

Haber, manşetin altındaki spot olarak “Türk Ulusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında Büyük Taarruz’la hem kurtuluşun hem de laik ve modern Türkiye’nin önünü açtı. Tüm unutturma ve karalamalara karşın yurttaşlar, her 30 Ağustos’ta olduğu gibi büyük zaferin 101. yılında laik, çağdaş ve bağımsız Türkiye’den vazgeçmeyeceğiz” diye devam ediyor ve 8-9-10-11-12-13-14-15-16 numaralı sayfaların 101. yıla özel olduğu belirtiliyordu.

Bu sayfalarda Alev Coşkun’un “30 Ağustos Savaşı’nın Stratejik Planı...” başlıklı ayrıntılı bir yazısı ve “Atatürk, Savaşı ve Zaferi Anlattı” başlıklı bir makalede Atatürk’ün, Başkomutan Savaşı’nı, kendi sözleriyle anlattığı bir konuşması vardı.

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Dün gazetemizin birinci sayfasında, sol başta “30 Ağustos Zaferi Cumhuriyetin Yolunu Açtı” başlığıyla bir de başmakale yayımlanmıştı:

Dumlupınar Zaferi ile Cumhuriyet yolculuğu arasındaki ilişkiyi açıklayan ve “19 Mayıs 1919 Milli Mücadele’nin resmi başlangıç tarihidir; 30 Ağustos 1922 de Milli Mücadele’nin sonuç zaferidir” diye başlayan bu yazıda, “Atatürk, daha Harp Okulu öğrencisi iken ‘Dava, yıkılmak üzere bulunan bir imparatorluktan yeni bir Türk devleti yaratmaktır’ demişti” denilerek bu savaşın arkasındaki lider iradesinin yani Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasal ve ideolojik hedefi de vurgulanıyordu.

Yine birinci sayfada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Atatürk’ün Bize Öğüdü” başlığıyla Cumhuriyet için yazdığı özel yazının ana fikri yer almıştı:

“Atatürk, 30 Ağustos’la menzile ermiş Milli Kurtuluş Savaşımızın, gerçek anlamda bir zafere dönüşmesi için ‘askeri zaferlerimizin, iktisadi zaferlerle taçlandırılmasını’ şart koşuyordu. Çünkü Atatürk, ekonomik zaferleri olmayan bir ülkeyi esir bir ülke olarak nitelendiriyordu.”

Yazarımız Sinan Meydan “Büyük Zaferi Anlamak” başlıklı yazısında “Tam bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti bu zaferin eseridir. Büyük Zafer, sadece Türk ulusunu bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşturan ulusal ölçekte bir zafer değil, aynı zamanda bütün mazlum uluslara özgürlük ve bağımsızlık yolunu açan uluslararası ölçekte bir zaferdir” diyor ve bu zaferin arkasındaki bilime olan inancı vurguluyordu.

Zülâl Kalkandelen, Mudanya’dan başlayacak önemli bir yürüyüş haberini de verdiği ve bu ilçemizdeki Cumhuriyet kazanımlarını anlattığı, “Mudanya’da hiç sönmeyen Cumhuriyet meşalesi!” başlıklı yazısını şöyle bitiriyordu:

“Tüm bunlara ek olarak, Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz’ın 11 Ekim Mudanya Mütarekesi’nin 101. yılı kutlamalarının hemen ardından, Ankara’ya bir Cumhuriyet Yürüyüşü başlatacağını öğrenmek, umudumu güçlendirdi.

Mudanya’yı simgeleştiren mücadele ruhunu Çankaya’ya taşımanın, özellikle de muhalefetin sokağı fazlasıyla ihmal ettiği bir dönemde anlamı büyük.”

Müjdat Gezen “Mustafa’m, Kemal’im, Atatürk’üm, bugün 30 Ağustos, sana geldik. ÖZÜR DİLEMEYE...” diyerek mevcut rejime eleştirisini dile getirmişti.

Öztin Akgüç, “Onur ve bağımsızlık zaferi” başlıklı yazısında “30 Ağustos zaferiyle, 1699 Karlofça Antlaşması’yla başlayan yenilgi, toprak kaybı süreci sonlanmış; yükseliş, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kuruluş sürecine girilmiştir” diyerek tarihsel bir saptama yapmıştı.

Emekli General Nejat Eslen “Zafere giden yolda Büyük Taarruz” adlı makalesinde “Eğer Clausewitz bu muharebeyi izleyebilseydi, eminim ki ‘Ben kitabımı bunu anlatabilmek için yazmıştım’ derdi” sözleriyle takdirini dile getirmişti.

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Elbette haberlerimizin ve yazarlarımızın 30 Ağustos göndermeleri yukardaki örneklerle sınırlı değil...

Yerim dar olduğu için yukarıdaki örneklerle yetindim.

30 Ağustos 2013 tarihli sayımızın birinci sayfasını süsleyen Nâzım’ın şu dizeleriyle bu zaferi bir kez daha kutlayalım:

Sarışın bir kurda benziyordu.

Ve mavi gözleri çakmak

çakmaktı.

Yürüdü uçurumun başına

kadar,

eğildi, durdu.

Bıraksalar

İnce, uzun bacakları

üstünde yaylanarak

ve karanlıkta akan bir yıldız

gibi kayarak

Kocatepe’den Afyon ovasına

atlayacaktı.

NÂZIM HİKMET

Kurtuluş Savaşı Destanı’ndan