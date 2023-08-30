30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında fener alayı düzenlendi. Yürüyüşlere çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında Türk Bayrağı ve pankartlar açıldı, meşaleler yakıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye’nin dört bir yanında yürüyüşler, fener alayları ve çeşitli etkinlilerle coşkuyla kutlandı.
İşte yurdun her köşesinden kutlama görüntüleri...
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