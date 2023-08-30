30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 23:23

Güncelleme: 30.08.2023 - 23:23

30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye’nin dört bir yanında yürüyüşler, fener alayları ve çeşitli etkinlilerle coşkuyla kutlandı.

İşte yurdun her köşesinden kutlama görüntüleri...