'400 bin euro verdim, dosyam bozuldu': Gizli tanığın ifadesi üzerine Bozdağ'dan suç duyurusu

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:34

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:34

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilgili dava kapsamında Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik hakkında hazırlanan iddianamede, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında dikkat çeken iddialar yer aldı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın halktv.com.tr'de bugün yayımlanan "Selçuk Özdağ İçin Talimat Verenlere Dokunulsaydı…" başlıklı yazısına göre Sertçelik, ifadesinde, o dönem Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bekir Bozdağ'a 'işlerini hallettirdiği' bir hukuk bürosunun olduğunu söyledi.

Saymaz'ın aktardığına göre, Bozdağ'ın İ. adında birini Meclis'e çağırdığını belirten Sertçelik, "Grup toplantısına gidiyoruz, gel görüşelim’ diye. İ. abi gitti, konuştu. O zaman 400 bin euro verdim Bozdağ’ın hukuk bürosuna. Dosyamı bozdular" iddiasında bulundu.

"TÜM MALVARLIĞIMI HİBE EDERİM"

Sertçelik'in gündeme oturan ifadeleri üzerine TBMM Başkanvekili ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. "Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum. Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah."



