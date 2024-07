Yolcusu yok, personeli çok! Balıkesir Havaalanı'nın geliri 1 milyon gideri 169 milyon lira

Yayınlanma: 16.07.2024 - 13:00

Güncelleme: 16.07.2024 - 13:00

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 5 Haziran 2024 tarihinde onarım ihalesine çıkılan Balıkesir Merkez Havaalanı onarım, elektrik ve ot biçme ihaleleri hakkında bilgiler verdi.

"GELİRİ 1 MİLYON GİDERİ 169 MİLYON LİRA"

Havalanın yatırım bedelinin 525 milyon lira olduğuna dikkat çeken CHP’li Sarı, şunları kaydetti:

"Ama bir de gelir gider tablolarına baktığımızda her yıl buraya para aktarılmış. 2018 yılından bu yıla kadar 6 yıllık süre içerisinde her yıl katlanarak artan bir yatırım maliyeti var. 6 yıl içerisinde 169 milyon lira. Ortalaması 28 milyon lira ama. Geldiğimiz noktada geçen yıl sadece 72 milyon lira harcanmış durumda. Bu yıl öngördüğümüz 150 milyona yakın bir maliyet öngörüyoruz. Bu havalanın sadece açık tutulması için harcanan para. Yazıktır, günahtır. Elinizi vicdanınıza koyun. Vatandaşın yüzüne bakarken utanmıyor musunuz? Balıkesir’deki AKP'li siyasetçilere sesleniyorum. Bu binanın yapımına destek oldunuz. Vaatlerde bulundunuz ama hizmete kazandırılması konusunda bir tek adımınız yok. Gelin hep birlikte mücadele edelim. Gelin hep birlikte Balıkesir halkına bu havalanın kullanımına kazandıralım. Kişilerin değil belli bir zümrenin değil halkın kullanımına kazandıralım. Balıkesir’i dünyaya açılan bir kapı haline getirelim. İstiyoruz. Ne yazık ki bu havalanın gelir ve gider dengesine baktığımızda bunca yıl sonunda elde ettiği gelir 1 milyon lira. Giderine baktığımızda 169 milyon lira. 169'da bir geliri olan ve kendine amorti etmesi imkansız olan bu yatırım aslında yüz kızartıcı bir yatırım. 52 havalanın içinde sondan ikinci durumda. Çok acıdır ki Balıkesir’i bu hale düşürenlerden de hesap sormayacağımı sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bu sürecin takipçisi olacağım ve bu süreci de izlemeye takip etmeye devam edeceğim."

PERSONEL SAYISI HER YIL ARTIYOR

CHP Milletvekili Serkan Sarı, hizmete girdiği yıldan bu yana tarifeli uçak inmeyen Balıkesir Merkez Havaalanındaki personel sayısının her yıl arttığına da dikkat çekti.

Serkan Sarı şunları söyledi:

“Sorduk geçtiğimiz günlerde soru önergeleriyle, burada ‘kaç kişi çalışıyor’ diye, 2019 yılında 46 personel çalıştığı söyleniyordu, şu anda geldiğimizde 78 personele çıktı. 2023 yılındaki verilere baktığımızda 66 olan personel sayısı, geçtiğimiz günlerde bir milletvekili arkadaşımızın sorusuyla aslında 2024 yılının Haziran ayında 69 olduğunu öğrendik. Şimdi verilere güncel olarak incelediğimizde de, şurada geçen, aradan geçen 2-3 ay içerisinde 78 'e çıktı. Yani bu arada 1 ay içerisinde 9 daha artını görüyoruz. El insaf, el insaf, hiç çalışmayan, kullanılmayan, faaliyeti olmayan bir hava alanına sürekli personel oluyorsunuz. O zaman ben de soruyorum.

BU PERSONEL KİMİN YAKINI?

“Bu personel kimin yakını kardeşim? Kimin yakınına iş kapısı haline getirdiniz? Bu personel arkadaşlarımızı çalışan hava alanlarına transfer edin. Bu havaalanımızı ya çalıştırın ya çalıştırın. Başka da bir talebimiz yok sizden. Bu çalışmayan havaalanı ne yazık ki çürüyen, tükenen, biten bir hava alanına geldi. Her ay her yıl ihalelerle havaalanımızın ot biçme ihalesi diyoruz, bakım onların ihalesi diyoruz, elektrik ihalesi diyoruz. Her yıl yeni bir ihaleyle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle ilgileniyor ve takip ediyorum. Bakanın da bilgisi olsun buradan. Bu soruları sormaya da devam edeceğim.”