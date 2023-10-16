6 bin 500 habere engel 5 bin habere sansür!
Yolsuzluk haberlerine getirilen erişim engeli TBMM’ye taşındı. 6 bin 528 haberin engellendiğini belirten CHP’li Utku Çakırözer, “Sansürün önüne geçilmeli” dedi.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük” haberlerine getirilen erişim engellerini TBMM’ye taşıdı ve araştırma önergesi sundu.
Çakırözer, en çok erişim engelinin “iktidar yöneticilerinin, milletvekillerinin, kamu görevlilerinin yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, istismar iddialarını gündeme getiren” haberlere yapıldığını belirtti.
(Utku Çakırözer)
Çakırözer, “Meclis’te bir komisyon kurulmalı, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkını kısıtlayan bu büyük sansürün, erişim engellerinin önüne geçilmeli” dedi.
CHP milletvekili Utku Çakırözer, önergesinde “İfade Özgürlüğü Derneği’nin 2022 raporuna göre yayımlanmasında kamu yararı bulunan toplam 6 bin 528 haber erişime engellenirken 5 bin 388 haber yayından çıkarılarak sansürlenmiştir” ifadelerini kullandı.
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