99 gün sonra Meclis'e geldi... Devlet Bahçeli'den DEM Parti'ye taziye ziyareti: Eliyle Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını sevdi

Yayınlanma: 07.05.2025 - 13:15

Güncelleme: 07.05.2025 - 13:32

Eski İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen taziyeye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

MECLİS TARİHİNDE İLK KEZ...

TBMM tarihinde ilk kez yaşamını yitiren bir isim için resmi tören salonunda taziye düzenleniyor.

Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetini ilk olarak CHP heyeti ziyaret etti. Heyetin sonraki ziyaretçisi ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Kurtulmuş, DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini iletti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti milletvekili ve PM üyesi Saruhan Oluç ile Sırrı Süreyya Önder’in ağabeyi Ali Önder, TBMM Tören Salonu’nda taziyeleri kabul ediyor.

BAHÇELİ 99 GÜN SONRA MECLİS'E DÖNDÜ

Kurtulmuş'un ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salona giriş yaptı. Bahçeli, rahatsızlığının ardından 99 gün sonra yeniden Meclis'e döndü.

DEM Parti heyeti ile Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder'e taziyelerini ileten MHP lideri Bahçeli, bağsağlığı dileklerinin ardından anma töreninden ayrıldı.

"ÖNEMLİ SÜRECİN EN TEMEL AKTÖRLERİNDEN BİRİSİ OLDU"

Kurtulmuş, törende bir konuşma yaparak Önder'i andı.

Sırrı Süreyya Önder'in yakın bir çalışma arkadaşı olduğunu anlatan Kurtulmuş, "İçinde ne kadar çok fırtınalar koparsa kopsun biz Sırrı Süreyya beyi gülmenin dışında bir hal içerisinde görmedik" diye konuştu.

"Bu ülkeyi doğusundan batısına, her bir karışıyla seven ve bunu da özümsemiş biriydi. Hayatının her döneminde yurtsever tarzını her vesileyle ortaya koyan bir arkadaşımızdı." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Son zamanlarda önemli bir sürecin en temel aktörlerinden birisi olmuştur. Barışın sağlanması, husumetin ortadan kalkması için inisyatif almıştır." diye konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİ BİR VASİYET"

Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Bu büyük idealin bizim için bir vasiyet olduğunu görüyorum. Hepimiz Sırrı Süreyya Önder'in terörsüz Türkiye idealine sahip çıkmak, bu idealin bir an evvel gerçekleştirilmesi için her türlü çabayı ortaya koymak mecburiyetindeyiz."

"RAHATSIZLIĞINI GERİ PLANA İTTİ"

Kurtulmuş'un ardından sözü DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları aldı.

Hatimoğulları, "O şuna yürekten inanıyordu; Türkiye'de yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar bir arada yaşayabilir. Buna o kadar çok inanıyordu ki, en son yapılan barış ve demokratik toplum çağrısında o nedenle bu kadar büyük rol üstlendi. O nedenle rahatsızlığını geri plana itti" diye konuştu.

BAHÇELİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN FOTOĞRAFINI SEVDİ

Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını severek rahmet diledi.