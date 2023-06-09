AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Delegasyon’un sosyal medya hesabından bir açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:26
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. 

Görüşmeden birkaç kare fotoğraf Delegasyon’un sosyal medya hesabından, “AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki heyet İstanbul ziyaretleri kapsamında bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel işbirlikleri, gündeme ilişkin güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” ifadeleriyle paylaşıldı.


Ekrem İmamoğlu İmamoğlu Nikolaus Meyer-Landrut

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