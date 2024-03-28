ABB adayı Turgut Altınok hakkında 'sahte diploma' iddiası: 'Baroda kaydı yok'
Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok’un üniversite diplomasının sahte olduğunu, baroda kaydının olmadığını iddia etti.
Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Flash TV'de katıldığı programda, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Yeniçağ'ın haberine göre, Demirağ, Turgut Altınok’un üniversitede avukatlık bölümünü 33 günde bitirdiğini ve diplomasının sahte olduğunu iddia etti.
"BARODA KAYDI YOK"
Demirağ, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim siyasilerin hep diplomaları tartışılıyor ya. Turgut Altınok yazdırmış kendisini yok, 'hukuk fakültesini bitirdi' diye. Zaten Kalaba Lisesi'ni dışarıdan bitirmiş. 98'de kaydını yaptırmış üniversiteye. Azarbaycan devleti daha sonra o üniversiteyi kapattı. 98'de 33 günde diploma alıyor. Sonra da yazdırmış, mesleği de avukat. Baroda kaydı yok. Diploma sahte. Ne diyeyim daha?"
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