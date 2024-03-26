Murat Ağırel
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Altınok’un ‘açıkla’ dediği belgeleri açıklıyorum

26 Mart 2024 Salı

Takip edenler bilir. AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok’un mal varlığı üzerindeki şüpheleri gidermek için birçok açıklanmayan bilgiyi kamuoyuna duyurmuştum.

Bunlardan biri de Altınok’un abisiyle ortak olduğu şirketin üzerine kayıtlı araziyi, 660 dairelik kat karşılığı bir inşaat projesine vermesiydi.

Ben bunu açıklayınca Turgut Altınok açıklama yaptı ve hakkımda suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi. Belgeleri açıklamamı istedi.

Altınok’un “açıkla” dediği tapuyu da planları da buldum.

Tapuya göre arazi 12 bin 129 metrekare. Proje bilgilerinde toplam inşaat alanı 50 bin metrekare gözüküyor. Dört katından fazla büyüklüğünde imar izni verilmiş.

Üç blok 15 kat 1+1 daireler hepsi. Apartmanlar hemen havaalanının yanında yükseliyor. Resmi yazılar yazılıp izinler de alınmış.

E tabii “Bu binaların hemen yanında bir de akaryakıt istasyonu fena olmaz” demiş Altınok, o dönem CHP belediye başkanına gidip durumu anlatmış. O dönem imar yokmuş ama belediye AKP’ye geçince imar çıkmış akaryakıt istasyonu da halledilmiş.

Bakın bu işler trilyonluk işler...

Aile efradına ait diğer istasyonlardan bahsetmiyorum bile.

Efendim hazır savcılığa şikâyet edilmişken hazırlık yapayım dedim. Biraz sordum soruşturdum. Bir mahkeme kararına ulaştım.

Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2022/554 sayılı kararı. Şikâyetçi Yıldız Altınok. Davalı Hacı Altınok, Turgut Altınok, Türker Altınok...

Yıldız Altınok kardeşlerine vekâlet vermiş ama mahkeme evrakına göre verdiği vekâletnamesi kötüye kullanılmış ve Ankara Yenimahalle, Altındağ, Mamak, Keçiören, Çankaya ve Pursaklar’daki bir kısım taşınmazlar hukuksuz şekilde kardeşlerinin üzerine tescil edilmiş. Bu nedenle tapularının iptali ile tescilini talep etmiş.

Dava sonucunda Ankara Keçiören Çiçekli Mahallesi 4011 ada, 21 parselde, Turgut Altınok adına kayıtlı taşınmazın tapusunun, davacı Yıldız Altınok’un hisse payı oranında iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiş.

Mahkeme kararında tapuların tek tek listesi var. Turgut Altınok’un mal beyanı ile karşılaştırdım. Beyandaki ada parseller ile farklı. Parsel sorgulamadan baktım dava konusu araziler bulabildiğim kadarıyla toplam 100 bin metrekare arazi.

Dava sonucunda bir kısmını haklı, bir kısmını haksız bularak davayı karara bağlamış mahkeme. Dosya da Yargıtay’a gitmiş.

Mahkemeye intikal ettiği için Turgut Altınok buradaki arazileri beyan etmemiştir diye düşünüyorum.

Ama temel mesele şu...

Bir önceki yazımda Altınok’un ortak olduğu şirketin vergi vermediğini, matrahsız olduğunu yazmıştım.

Belediye başkanı olmaya aday bir siyasetçinin bu kadar zengin olmasına rağmen vergi vermekten kaçınması akıl alır gibi değil.

Yani daha ne kadar zengin olabilirsiniz ki zaten? Sosyal yardımların, memur ve emekli maaşlarının temeli olan vergileri de vermeyecekseniz bırakın belediye başkanı olmayı biz sizinle neden aynı ülkede yaşıyoruz?

Zenginlerden servet vergisi alınması gerekiyorken onların vergi kaçırmalarını engelleyecek Avrupa standartlarında önlemler almak gerekiyorken yetmiyor zenginlerin yükünü de gariban sırtında taşıyor.

Sonra da çıkıp “Beni belediye başkanı seçin” diyebiliyorlar.


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