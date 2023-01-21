ABB Başkanı Mansur Yavaş duyurdu: 42 bin çocuğa otobüs abonmanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal yardım alan ailelerin ortaokul ve liseye giden 42 bin çocuğunun otobüs öğrenci abonman ücretlerini karşılayacak.
ABB’den yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden 6 bin 500 çocuğunun servis ücretlerini karşılamaya başlayan belediye, 2023’te bu ödemeleri sürdürürken aynı ailelerin ortaokul ve liseye giden 42 bin çocuğunun topla taşımada kullanabilecekleri öğrenci abonman ücretlerini karşılayacak.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, yeni uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, her çocuğun eşit şartlarda eğitim görebilmesi ve sağlıklı büyüyebilmesi için yaptıkları destekleri anlattı.
Yavaş, “Biz buradayız… Yeter ki onlar okusun; kendilerine, ailelerine ve ülkemize gelecekte ışık olsunlar. Bir evladımızın gülüşüne tüm dünyayı sığdırabilmek için çalışmaya devam ediyoruz”ifadelerini kullandı.
Bu kentte herkes için eşitlik ilkesiyle çalışıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 20, 2023
Sosyal yardım alan ailelerimizin 6500 evladına servis desteğinin ardından şimdi de ortaöğretimdeki 42 bin evladımızın abonman ücretini karşılıyoruz.
Bir evladımızın gülüşüne dünyaları sığdırabilirsek ne mutlu bize. pic.twitter.com/VG7Iv3wsLY
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni seçim tarihi mesajı
- İBB’deki iltisaklı müfettiş
- İzmir’de scooterlara özel yol
- Peker yine hareketlendi
- Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit!
- Hapishaneden yazdı
- 4 soruda EYT maaşları: İlave zam nasıl olacak?
- Konya’daki barınak vahşetinde cezalar belli oldu
- Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı: Set iptal edildi
- Kulisler hareketlendi