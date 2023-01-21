ABB Başkanı Mansur Yavaş duyurdu: 42 bin çocuğa otobüs abonmanı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 02:00

ABB’den yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden 6 bin 500 çocuğunun servis ücretlerini karşılamaya başlayan belediye, 2023’te bu ödemeleri sürdürürken aynı ailelerin ortaokul ve liseye giden 42 bin çocuğunun topla taşımada kullanabilecekleri öğrenci abonman ücretlerini karşılayacak.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yeni uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, her çocuğun eşit şartlarda eğitim görebilmesi ve sağlıklı büyüyebilmesi için yaptıkları destekleri anlattı.

Yavaş, “Biz buradayız… Yeter ki onlar okusun; kendilerine, ailelerine ve ülkemize gelecekte ışık olsunlar. Bir evladımızın gülüşüne tüm dünyayı sığdırabilmek için çalışmaya devam ediyoruz”ifadelerini kullandı.