ABB Başkanı Mansur Yavaş: 'Yönetim gençlerin hayallerini çaldı'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 17:35

Güncelleme: 08.05.2023 - 17:35

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.

Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik saldırıya ilişkin “Dün Ekrem Başkan’a bir saldırı oldu. Biz savaşmıyoruz. Farklı fikirlerin hepsine tahammül edeceksiniz. Farkımız bu olacak zaten. Herkes istediği görüşü savunacak” dedi. Yavaş, “Artık iş başına gelen hükümet herkesi kucaklayacak. Nefret siyaseti bitecek. Bu savaş değil bir şey değil” dedi.

Yavaş'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

* 20 yıl önceki yaşantılarıyla 20 yıl sonraki yaşantılarına baksınlar. Ev aynı mı kullandıkları araçlar aynı mı? Bu hakkı niye kendinizde görüyorsunuz? Bu gençlerin hayallerini öldürdünüz. Üniversiteyi bitiren çocukların iş bulma umudu yok. Hayal bile kuramıyorlar öyle mi?

"EŞİT HİZMET EDECEĞİZ"



* Karşımızda düşman yok. Bundan sonra 6 milyon Ankaralıya eşit hizmet edeceğiz. Hepsi başımızın üzerinde, oy vermeyenlerin de kalbini kazanacağız dedik. Şimdi yine aynısını söylüyoruz. Gerek Cumhur İttifakı’na gerekse Millet İttifakı’na oy versin hepsinin başımızın üzerinde yeri var.

“Artık iş başına gelen hükümet herkesi kucaklayacak. Nefret siyaseti bitecek. Bu savaş değil bir şey değil. Gösterdiğiniz tanklar tüfekler İHA’lar milletinizin malı babanızın malı değil. Onlara eskiden de emek verildi. Şimdi de emek verildi. Sınırlarımızdaki tehdit devam ettiği müddetçe onların daha iyisini geliştirmek bizim görevimiz ama 1990’lı yıllarda İHA’ların yapımına başlayan hükümetler hiçbir zaman bunları siyasete alet etmediler. Camiye, okula siyaset sokmadılar.

"PROPAGANDA YAPIYOR"

* Bu insanlar iş başına gelirken eskiyi kötüleyerek dediler ki, ‘Biz Hazreti Ömer’in mumu gibi, kendi işimizde kendi mumumuzu devletin işinde devletin mumunu koruyacak kadar dikkat edeceğiz’ diyorlardı. Şimdi bakanlar görevine devam ediyor. Hem siyaset yapıyor hem milletvekili adayı hem de devletin uçaklarıyla, devletin imkanlarıyla propaganda yapıyor. Kendilerine sorulduğu zaman ‘ne var bunda’ diyor. O hale geldiler ki, ‘Devletin mumunu ayıracağım’ diyen zihniyetten ‘Devletin her şeyi benim, bana ait. Tepe tepe kullanırım’ diyen mantığına geldiler. İşte bunun için gitmeliler. İşte bunun için kaybedecekler. Devletin imkanlarını kendi siyasi amaçlarda kullananlara hakkımızı helal etmiyoruz.

* Dün Ekrem Başkan’a bir saldırı oldu. Biz savaşmıyoruz. Farklı fikirlerin hepsine tahammül edeceksiniz. Farkımız bu olacak zaten. Herkes istediği görüşü savunacak. Bundan sonra kimse tweet attığında Silivri korkusu olmayacak. İçinizde hukukçu vardır eğer biri tweet attıysa bunun suç olup olmadığını savcılık ve mahkeme karar verir. Aynı gece evine polis göndermek neyin nesi? İnsanlar konuştuğunu ifade edemiyor. Eğer bir gençlik itiraz edemiyorsa, itirazlarını ifade edemiyorsa o gençlikten bir şey bekleyemezsiniz. En iyi telefonu almak onun hakkı değil mi? En iyi arabaya binmek onun hakkı değil mi? Ama öyle oldu ki bugünkü yönetim gençlerin hayallerini çaldı.