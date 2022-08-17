ABD Büyükelçiliği: 'Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atayacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldıklarını açıkladı.

İki ülke arasında atılan bu karşılıklı adım üzerine ABD'den açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, kararı memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Büyükelçiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail’in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.