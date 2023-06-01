Abdulkadir Selvi'den çarpıcı 'kabine' kulisi: Açıklanacağı saat belli oldu!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 09:22

Güncelleme: 01.06.2023 - 09:22

Türkiye 28 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından gözler yeni kabineye çevrildi. Mevcut kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm isimlerin milletvekili seçilmesi nedeniyle, Erdoğan’ın tamamen yeni yüzlerle yola devam etmesi bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında son kulis bilgilerini aktardı.

MECLİS BAŞKANLIĞINDA...

TBMM Başkanlığı için AKP'li Numan Kurtulmuş'un konuşulduğunu ifade eden Selvi, Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından Kurtulmuş isminin daha da öne çıktığını söyledi.

EKONOMİDEKİ İSİMLER

"İki Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir" diyen Selvi "Birisi ekonomiden sorumlu olacak. Mehmet Şimşek ismi öne çıkıyor. Mehmet Şimşek'in kafasında bazı sorular var. Belki yeni görüşme yapacak. Mehmet Şimşek ekonominin yönetiminde olacak. Ticaret Bakanlığına Lütfü Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığına Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

ENERJİ BAKANLIĞI İÇİN İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için de iki ismin güçlü şekilde öne çıktığını vurgulayan Selvi "Enerji Bakanlığı için EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar ismi konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI KİM OLACAK?

Güvenlik Politikaları uzmanı Mete Yarar ise Milli Savunma Bakanlığı için Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler isminin konuşulduğunu ifade etti.

YENİ KABİNENİN SAAT ZAMAN BELLİ OLDU

Yeni kabinenin nerede ne zaman açıklanacağını duyuran Ahmet Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'de yemin edecek Meclis'te. 15.00'de Anıtkabir'e çıkılacak. Atlı birliklerle Anıtkabir'den Külliye'ye geçilecek. 17.30'da Külliye'de tören yapılacak. Saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde Türk dünyasından devlet başkanlarıyla Yemek yiyecek. Saat 22.00'de Çankaya Köşkü'nde kabine açıklanacak" dedi.

"BAKANLAR KABİNEDEN MORALİ BOZUK AYRILMIŞ"

Aldığı son kulis bilgisini canlı yayında paylaşan Selvi "Bakanlar kabineden morali bozuk ayrılmış. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Komisyonlardaki risklerden dolayı milletvekillerinin istifası olmayacak. Yeni arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz' dediği söyleniyor" ifadelerini kullandı.



