Abdullah Gül'ün de destek verdiği öne sürülmüştü: Hüseyin Çelik 'yeni parti' iddialarına yanıt verdi

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de destek vereceği bir parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilmişti. Çelik, iddialara yanıt verdi.

Abdullah Gül'ün de destek verdiği öne sürülmüştü: Hüseyin Çelik 'yeni parti' iddialarına yanıt verdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 22:42

Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yapmış eski AKP Milletvekili Hüseyin Çelik'in parti kuracağı iddia edilmişti.

İddiaya göre, yeni partinin '2002 ruhu' taşıyacağı ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de destek vereceği belirtilmişti. Çelik, bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"GÖRÜŞMELER YAPTIĞIMIZ DOĞRUDUR..."

Çelik yaptığı paylaşımda siyasi değerlendirme ve görüşmeler yaptıklarının doğru olduğunu ancak siyasi parti kurmanın 'farklı bir şey' olduğunu belirtti. 

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"Bugün,bir kısım medyada bir ‘merkez partisi’ kurma çabasında olduğumuz iddia edilmiştir.

Zaman zaman bazı arkadaşlarımızla siyasi değerlendirme ve görüşmeler yaptığımız doğrudur. 

Siyasetle ilgilenmek her yurttaşın hakkı ve görevidir.

Ancak siyasi parti kurmak farklı bir şeydir."



Etiketler: #Hüseyin Çelik #abdullah gül #siyasi parti

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