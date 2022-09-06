Abdullah Gül'ün ofisinden adaylık tartışmaları hakkında açıklama

06 Eylül 2022 Salı, 15:58

Cumhurbaşkanı adaylığında ismi geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır. Bu tip yalan ve dedikodular gazetecilik mesleğine yakışmayacağı gibi, basın ve ahlak kurallarına da aykırıdır" denildi.