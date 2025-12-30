Cumhuriyet Gazetesi Logo
Abdullah Öcalan'dan beklenen 'yeni yıl' mesajı: '10 Mart' mutabakatı için çağrı yaptı

30.12.2025 11:23:00
Haber Merkezi
Terör örgütü lideri Öcalan, "yeni yıl" mesajında örgütün Suriye uzantısı SDG ile ülkedeki HTŞ yönetimi arasında imzalanan 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, 2026 yılına girerken beklenen "yeni yıl" mesajını yayımladı. Terör örgütü liderinin mesajında iktidarla birlikte "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen sürece ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Terör örgütünün Suriye yapılanması SDG ile Suriye'deki HTŞ yönetimi arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı’nı işaret eden Abdullah Öcalan, mutabakatının uygulanmasının önemine vurgu yaptı. 

Öcalan'ın mesajından öne çıkanlar şöyle:

"TERCİH DEĞİL TARİHSEL ZORUNLULUK"

"Yeni bir yıla girerken, geçtiğimiz yüzyıl boyunca emperyalist saldırılar ile iç içe gelişen milliyetçiliğin Ortadoğu’yu nasıl derin çatışmalar, yıkımlar ve toplumsal yarılmalarla karşı karşıya bıraktığını tekrar hatırlamak zorundayız. Bugün bölgede yaşanan mezhepçilik ve etnik milliyetçiliklerin tümü, köklerini bu yakın ve acı dolu tarihten almaktadır. Ne yazık ki hegemonik sistemin 'böl, yönet ve tahrik et' stratejisi farklı biçimler altında sürdürülmektedir.

Tam da bu nedenle zorluklara rağmen geliştirdiğimiz Barış ve Demokratik Toplum perspektifi yalnızca bir tercih değil, tarihsel bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Eğer doğru ve anlaşılır değerlendirilirse bu perspektif yeni çatışmaların önüne geçebilecek, halkların birlikte, eşit ve özgür yaşamını mümkün kılabilecek bir panzehirdir. Önümüzdeki dönemde temel sorumluluğumuz, kısa sürede ortaya çıkabilecek yeni bir çatışmayı engellemek ve telafisi mümkün olmayan sonuçların önüne geçmektir.

"MUTABAKATIN UYGULANMASI SÜRECİ HIZLANDIRACAK"

Suriye’de ortaya çıkan kaotik tablo da demokratikleşme ihtiyacının açık bir yansımasıdır. Yıllarca süren tekçi, baskıcı ve kimlikleri inkâr eden yönetim anlayışı; Kürtlerin, Arapların, Alevilerin ve tüm halkların özgürlük ve eşitlik talebini daha da güçlendirmiştir. SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart’ta imzalanan mutabakat çerçevesinde dile getirilen temel talep, halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyasal modeldir. Bu yaklaşım, merkezi yapıyla müzakere edilebilir demokratik bir entegrasyon zeminini de içinde barındırmaktadır. 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması, süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır. Türkiye’nin bu süreçte kolaylaştırıcı, yapıcı ve diyaloga açık bir rol üstlenmesi hayati önemdedir. Bu hem bölgesel barış açısından hem de kendi iç barışını güçlendirmesi bakımından da kritik bir öneme sahiptir.

Bu bilinçle, yeni yılı savaşların, yıkımın ve ayrışmanın değil; demokratik uzlaşının, barışın ve halkların ortak geleceğini birlikte inşa etme iradesinin yılı haline getirmeyi diliyorum. Yeni yılın Türkiye, Ortadoğu ve Dünya’da barışa, özgürlüğe ve demokratik bir geleceğe kapı aralamasını temenni ediyor; başta mücadele eden halklar olmak üzere, tüm dostların yeni yılını kutluyorum.

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #pkk

