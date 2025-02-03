MHP’li belediyeden köpek katliamı: Diri diri gömdüler!
MHP’li Erzincan Belediyesi’nin sahipsiz köpekleri vahşice katlettiği ortaya çıktı. Yansıyan görüntülere göre, çöplük alanda iş makinesi tarafından çukurlar açıldı ve bu çukurlara köpekler canlı canlı gömüldü.
MHP’li Bekir Aksun’un yönetimindeki Erzincan Belediyesi yönetiminde sahipsiz köpekleri vahşice katlettiği ortaya çıktı.
Söz konusu dehşet verici görüntülerde belediyeye bağlı hayvan toplama aracına konulan köpekler kent merkezindeki Çağlayan mevkiinde bulunan çöp alanına kazılan çukura atıldı.
Diri diri gömülen sahipsiz köpeklerin toplama aracından kaçtığı da görüldü.
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