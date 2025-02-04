MHP’li belediyeden köpek katliamı: O anları görüntüleyen işçi konuştu

Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:22

Güncelleme: 04.02.2025 - 15:22

MHP’li Bekir Aksun’un yönetimindeki Erzincan Belediyesi, sahipsiz köpekleri için bir çöplükte çukur açarak attıklarını, çukura atılan köpeklerin bazılarının ise canlı canlı gömüldüğü ortaya çıkmıştı.

“KEPÇEYLE KÖPEKLERİN KAFASINI EZİYORLARDI”

Sözcü’nün aktardığı habere göre, Erzincan Belediyesi çöp arıtma tesisinde çalışan ve köpeklerin diri diri gömüldüğünü görüntülediği için işinden atıldığını iddia eden Erdal Gezeroğlu, “Köpekleri canlı canlı gömerken gördük, çukura girmeyen köpeklerin kafasını kepçeyle eziyorlardı, tekmeliyorlardı. Bize binbir türlü baskılarla, iş tehditleriyle başka tehditlerle bize bu görüntüler sildirtildi” dedi.

“ÇUKURA GİRMEYEN KÖPEKLERİN KAFASINI KEPÇEYLE EZİYORLARDI”

Belediyenin eski çalışanı Erdal Gezeroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Erzincan Belediyesi çöp arıtma tesisinde çalışıyorum. Bizim tesis arızalı olduğu için çöplüğün üst tarafında çalışıyorduk. Ben ve arkadaşımlayım dahil olmak üzere bu olaya sekiz kişi tanık olduk. Köpekleri canlı canlı gömerken gördük, çukura girmeyen köpeklerin kafasını kepçeyle eziyorlardı, tekmeliyorlardı.

“BELEDİYE BAŞKANINA İLETTİK”

Biz o anda şaşırdığımız için olayın tamamını çekemedik ama yarısından çoğunu çektik ve belediye başkanımıza kadar ilettik. ‘Burada katliam yapılıyor, köpekler öldürülüyor, canlı canlı gömülüyor’ dedik.

"BASKILARLA GÖRÜNTÜLER SİLDİRİLDİ, İŞTEN ÇIKARILDIK”

Bize binbir türlü baskılarla, iş tehditleriyle başka tehditlerle bize bu görüntüler sildirtildi. Sildirildikten sonra bizler işten çıkarıldık ben yaklaşık sekiz ay çalıştırılmadım. Çok sıkıntı yaşadım şu an kiramı da ödeyemiyorum.

“BUNUN MÜCADELESİNİ ÇOK VERDİK”

Maddi olarak da beni çok büyük sıkıntıya düşürdüler önümdeki iş gücünü kestiler. Sanki ben insanlığa zarar vermişim gibi kötü bir algı yarattılar kimse beni işe almadı. Şu anda bu görüntülerin çıkmasına ben çok sevindim çünkü bunun mücadelesini biz çok verdik. Zaten görüntülerle de her şey ortada belediye yakalıyor canlı canlı gömüyor. Hiçbir insan bir canlıya bu kadar zarar veremez. Biz buna çok üzüldük, bunun psikolojisini de üzerimden zor atlattım.”

“BELEDİYE BAŞKANI BU OLAYI BİLİYORDUR”

Arıtma tesisinin olduğu alanda köpeklerin gömüldüğünü söyleyen Gezeroğlu, “Çıplak gözle görüldüğü zaman izlenildiğinden daha farklı emin olun çünkü hiç kolay değil. Boyunlarından bağlıyorlar iğne atıyorlar yeşil yada kırmızı bir iğne atıyorlar o köpek olduğu yerde zehirleniyor ondan sonra götürüp canlı canlı gömüyorlar. Arıtma tesisin etrafını kazsalar köpeklerin hepsi gömülmüş. Biz artık buna tahammül edemiyoruz bunları dillendirdiğimiz zamanda üzerimizde farklı bir algı yaratılıyor. Belediyenin haberi olmadan bir imza bile dayanamıyorsan bir kepçeyle bunları gömüyorsan senin parmağın var demektir. Belediye başkanı eminim ki bu olayı biliyordur personel belediye başkanından habersiz bir kalem bile oynatamaz. Belediyeciliği yapamıyorsanız hayvanlara bakamıyorsanız ‘bizim gücümüz belediyeciliğe yetmiyor yapamıyoruz’ desinler teslim etsinler özelleştirsinler. Bunu devletin eline verip de üç beş kişiye maaş alan adam orada rahat uyusun diye senin köpekleri öldürmeye hakkın yok” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE GÖRÜNTÜLERİN ERZİNCAN’A AİT OLMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Skandal olayın ortaya çıkmasının ardından Erzincan Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, “Sokak hayvanlarının belediyemizce vahşice katledildiğine veya canlı canlı defnedildiğine dair çıkarılan mesnetsiz haberlerin ve görüntülerin şehrimize ait olmadığını belirtiriz” diyerek bir açıklama yapmıştı.