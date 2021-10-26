Abdüllatif Şener, Erdoğan-Soros görüşmesini anlattı

26 Ekim 2021 Salı, 12:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala için kullandığı 'Soros artığı" ifadesini kullanmış ve "Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanının 2005 yılında, Başbakan olduğu dönemde ABD'li milyarder George Soros'la yaptığı görüşme gündem konusu oldu.

O dönem Başbakan Yardımcılığı görevinde olan CHP'li vekil Abdüllatif Şener, kendisinin de yer aldığı görüşmeye ilişkin Halk TV'de katıldığı yayında şöyle konuştu:

"Soros'un bulunduğu sadece bir toplantıda yer aldı. O da Ankara'daki Başbakanlıkta yapılan toplantıdır. Toplantının yapıldığı salon benim odama bitişik bir salondur. Özel kalemden yarım saat bir saat önce aradılar şu saatte bir toplantı var dediler. Kapıdan çıkıp toplantı salonuna girerken fısıltılardan Soros ve yanındakilerin geleceğini öğrendim. Hatırladığım kadarıyla da bu toplantıda hiç görüş bildirmedim, hiç konuşmadım. Sadece konuşulanları dinledim. Konuşmalarda bir sohbet havası vardı.

O sırada biliyorsunuz Türkiye için Avrupa Birliği süreci önemliydi. Müzakerelerin yaklaştığı bir tarihti sanıyorum. Bununla bağlantılı olarak hükümetin insan haklarına, hukukun bağımsızlığına, demokratik değerlere verdiği önemi anlatan bir konuşma oldu. Nötr şeylerdi, somut güncel hiçbir konu konuşulmadı."