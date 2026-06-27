ABP Genel Başkanı'ndan 'CHP' iddiası: '86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak'

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel ve kurmaylarıyla yapılan görüşmelere ilişkin konuştu.

81 ilde teşkilatlarını kurmuş ve seçime girebilen bir parti olduklarını belirten Yalçın, "Görüşmeler devam ediyor. Bizim zaten hiçbir eksiğimiz yok. Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık. Bunlardan 86 milletvekili katılacak bize. Ondan sonra 74'e yakın il başkanları var. Onlar zaten bizim partiye katılıyorlar" iddiasında bulundu.

"MECBUR GENEL KURULA GİDECEĞİZ"

Görüşmelerin içeriğinin CHP'den ayrılacak vekillerin ABP'ye katılımı yönünde olduğunu ifade eden Bedri Yalçın, "Tabii hiçbir sorun yok, şu anda hiçbir engel de yok, sorun da yok. Zaten onların da bir problemi yok. Yani onların geri CHP'ye gitme şansı da yok. Zaten gitseler CHP onları almaz. Onlar geçtikten sonra mecbur genel kurula gideceğiz. Geçtikten sonra Meclis'te, grup kurulması gibi bunları tamamladıktan sonra genel kurula gideceğiz. Genel kurulda ne yapacağız? Üye sayısını değiştireceğiz. Onlar üye de getirecekler bize. Nedir? Parti meclis üyesi, MKYK, MYK, Genel İdare Kurulu bunlar düzenlenecek. Bundan sonra da bir sorun yok, devam edeceğiz yani" dedi.

'MANSUR YAVAŞ' AÇIKLAMASI

'Mansur Yavaş genel başkan olmazsa kabul etmem' şeklindeki iddiaların da doğru olmadığını belirten Yalçın, "Yok Mansur Yavaş cumhurbaşkanı da olmazsa kabul etmem. Böyle bir şey yok. Konuşmadım. Konuşsam erkek gibi derim ki konuştum. Hatta gittim Mansur Bey’i de ziyaret ettim. 'Ben zaten senin öyle bir şey demediğini biliyorum. Ama teşekkür ederim gelip bilgi verdiğin için' dedi. Onunla da konuştum yani. Durum bu" dedi.