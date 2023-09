İYİ Parti’den 'Sezgin Tanrıkulu' tepkisi

Yayınlanma: 10.09.2023 - 12:27

Güncelleme: 10.09.2023 - 12:29

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında TSK’ye yönelik "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir, Tanrıkulu’nun sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Demir, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik herhangi bir isnat mevcut olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, yüce Türk Milletinin asil ordusuna yönelik asılsız iddia, ifade ve iftiraları şiddetle kınarım."

"ASILSIZ İFTİRALARI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Demir, bir sonraki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

1. Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu tarafından 08/09/2023 tarihinde canlı yayın yapan bir TV kanalında, “…Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen...” şeklinde kabul etmemizin ve sessiz kalmamızın mümkün olmayacağı tarzda Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik ağır bir iftirada ve saldırıda bulunulduğuna müşahede edilmiştir.

2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesindeki 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesindeki 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmış olmakla birlikte aşağıdaki hususların da kamuoyunca bilinmesinde fayda mütalaa edilmektedir.

3. Her şeyden önce yaklaşık olarak 680.000 mevcudu bulunan yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askerî gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın korunmasına yardımcı olmak ile görevli Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin muhafazasını ve diğer kanunların verdiği görevleri yerine getirmekle görevli genel kolluk kuvvetimiz olan Jandarma Genel Komutanlığımız yaptırım gücünü Türkiye Anayasası ve yasalarından almaktadır.

4. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı personeli, Güvenlik Korucuları, devletinin ve milletinin yanında yer alan bölge sakini vatandaşlarımızca, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile yüce Türk milletinin hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla hain PKK terör örgütünün devletimize ilk kurşunu sıktığı 15 Ağustos 1984 tarihinden bu güne kadar geçen 39 yıllık süreç içerisinde ortalama her gün 1 şehit verilmiştir. Başka bir anlatımla Sezgin Tanrıkulu başta olmak üzere, her bir vatandaşımız yaşadığımız her bir günü 1 şehidimize borçludur.

5. AİHM 2. Dairesi’nin 31 Mayıs 2001 tarihli “Akdeniz ve Diğerleri - Türkiye” (Başvuru No. 23954/94) kararında tarihi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik herhangi bir isnat mevcut olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, yüce Türk Milletinin asil Ordusu’na yönelik asılsız iddia, ifade ve iftiraları şiddetle kınarım.

SORUŞTURMA AÇILDI

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.