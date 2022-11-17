Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefetin soru önergelerine yanıt vermedi

17 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Adalet Bakanlığı’nın 2023 bütçesinin TBMM’deki komisyon görüşmelerine “FETÖ” tartışmaları damga vurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Bozdağ’ın 29 Ocak’ta bakan olduğunu anımsatarak, “İlk soru önergemi 14 Şubat 2022’de size göndermişim. 8.5 aylık sürede toplam 40 soru önergesi sunmuşum, birine dahi yanıt vermediniz. 40 soru önergesinde bin küsur soru sormuşum, daha bir tanesine cevap vermemişsiniz” tepkisini gösterdi.

"HERKES CEZA ALDI..."

Türkiye İşçi Partili (TİP) Sera Kadıgil, “Siz ki döneminizde atadığınız hâkim, savcıların yüzde 40’ı FETÖ’den ihraç edilmiş bir bakansınız. Sizin yeriniz bakan sandalyesi değil, benim nazarımda sanık sandalyesidir” ifadelerini kullandı.

CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, Bozdağ’ın geçmişte Meclis’te FETÖ elebaşına yönelik “Hocaefendiye selamlarımı yolluyorum” konuşmasını anımsatarak, “Bunu söyleyen öğretmenler, memurlar ceza aldı ama siz adalet bakanısınız. Size niye bir fezleke gelmedi?” tepkisini gösterdi. Bozdağ ise konuşmasıyla ilgili eleştiriye, “Terör örgütü FETÖ/PDY’nin o zaman terör örgütü olduğuna dair bir mahkeme kararı yok. Ben FETÖ’yü yargıdan silen, mücadeleyi en üst düzeyde yapan adamım. O sözler o dönemde söylendi ama keşke söylenmemiş olsaydı, o günün şartları içerisinde terör örgütü vasfı ortada olmasa...” yanıtını verdi.

Bozdağ, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) CHP’li Enis Berberoğlu’na yönelik ihlal kararını uygulamayan, daha sonra Adalet Bakanlığı’nda bakan yardımcılığına getirilen Akın Gürlek’e yönelik eleştirilere de “Hasan Yılmaz da Akın Gürlek de bu memleketin yetiştirdiği iyi hukukçulardandır” dedi.