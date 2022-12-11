Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı: Tüm vekiller katılacak
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li tüm milletvekillerine bugün (12 Aralık pazartesi) gerçekleştirilecek olağanüstü toplantı için çağrıda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin tüm milletvekillerini bugün (12 Aralık pazartesi) 09.00'da olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk TV'de katıldığı Sansürsüz programında Kılıçdaroğlu'nun çağrısı olması nedeniyle basına kapalı toplantı hakkında açıklama yapamayacaklarını belirtti. Karabat, toplantıda birden fazla gündemin olduğunu sözlerine ekledi.
Ayrıca olağanüstü grup toplantısında, bütçenin ilk haftası değerlendirilecek ve ikinci haftasında neler yapalması gerektiği ele alınacak. CHP Grubu’nda Meclis’e sevk edilen ekonomiye ilişkin torba teklife karşı nasıl bir muhalefet yapılacağı konuşulacak.
Kılıçdaroğlu, Meclis'teki kapalı grup toplantısının ardından öğleden sonra saat 14.00’te de partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
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