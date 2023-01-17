Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘İstinaf mahkemelerinin adını değiştiriyoruz’ sözlerine tepki: ‘Kelime oyunu adalet getirmez’

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 04:43

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ta Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Yeni yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, istinaf mahkemelerinin adının değiştirileceğini açıklayarak, “Bölge adliye mahkemelerinin adı adli istinaf mahkemesi, bölge idare mahkemelerinin adı da idari istinaf mahkemesi olarak değiştirilecektir” diye konuştu.

Bozdağ, istinafın uygulamadan kaynaklı sorunlarını bildiklerini söyleyerek, “Zaten kanunda ‘istinaf kanunu yolu’ deniyor ve istinafın saygınlığına uygun bir isimle onu nitelendirmeyi uygun görüyoruz. Bu yargı paketinde, bölge adliye mahkemeleri’nin adı adli istinaf mahkemesi; bölge idare mahkemelerinin adı da idari istinaf mahkemesi olarak değiştirilecektir. ‘İstinafa gidiyoruz’ dediğimizde şimdi gerçekten istinafa gidilecek. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ESKİ BİR BAKIŞ AÇISI

Hukukçu Doğan Erkan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, istinaf mahkemelerinin adının değiştirilmesine yönelik açıklamasına “Yürütme organı mahkemelere baskı yapmayı bırakmalı” sözleriyle tepki gösterdi. Doğan Erkan, “AKP üye ve yöneticilerini hâkim ve savcı olarak atamayı terk etmeli” dedi ve sözlerini söyle sürdürdü: “Bakanın açıklaması, sadece lafı değiştirmektir. Bu hukukun gelişebileceğine inanan çok dar ve eski bir bakış açısını yansıtıyor. İstinaf mahkemelerinin önemli toplumsal/siyasal davalarda hiçbir inisiyatif alamadıklarını, bu dosyalarda gerekçesiz onamalarla topu Yargıtay’a attıklarını ve bu anlamda etkili bir mahkeme yolu olmadıklarını tüm siyasi dava avukatları biliyor. Bir defa Adalet Bakanlığı, yargı üzerindeki hiyerarşik pozisyonundan çekilmeli, HSK tam bağımsız hale getirilmeli, hakimlik ve savcılık teminatı tam olarak uygulanmalı, Bangolar Yargı Etiği ilkeleri ödünsüz olarak hayata geçirilmeli.”

BASKI SON BULMALI

Yürütme organının mahkemelere baskı yapmayı bırakması gerektiğini ifade eden hukukçu Doğan Erkan, “AKP üye ve yöneticilerini hâkim ve savcı olarak atamayı terk etmeli. Bunlar yapılmadan böyle kelime oyunları ile adalet sistemine katkı yapılacağı iddiası lafü güzaf” dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuşmasında ayrıca yeni yargı paketinde yer alan değişikliklerden bahsederek, “Çat kapı icra döneminin” kapandığını ve uyuşturucu bağımlılarının tedavilerinin zorunlu hale getirileceğini söyledi. Yargılama süresini kısaltmak istediklerini de ifade etti.

MÜDAHALE OLMAMALI

Hukukçu Doğan Erkan, öncelikli olarak davalara müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi ve ekledi: “AKP üye ve yöneticilerini hâkim ve savcı olarak atamayı terk etmeli. Gerekçesiz onamalarla topu Yargıtay’a attıklarını tüm siyasi dava avukatları biliyor. HSK tam bağımsız olmalı.”