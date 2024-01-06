Adalet Bakanı Tunç: İzmir, AK belediyeciliğe susamış

Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:16

Güncelleme: 06.01.2024 - 09:16

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'deki programı kapsamında AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle buluştu.

AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve milletvekilleri tarafından karşılanan Bakan Tunç, karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İzmir teşkilatımızın nasıl heyecan içinde olduğunu, 31 Mart 2024 için büyük beklentide olduğunu gördüm. Bu heyecan, İzmir'in gerek büyükşehir belediye başkanlığı gerekse tüm ilçelerde gerçek belediyecilik için hazır olduğunu gösteriyor. İzmir AK belediyeciliğe susamış. İzmir'e bu yakışır. Teşkilatımızla beraber bunu başaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

'AK PARTİ, SELÇUKLU'DAN OSMANLI'DAN İTİBAREN GELEN ANA DAMARI TEMSİL EDİYOR'

"22 yıl önce kurulan partimiz 21 yıldır iktidarda" diyen Tunç, "22 yıl önce kurulduğu o eski yılları hatırlarsak 1990'lı yıllarda parlamenter sistemin, kronikleşmiş sorunlarından kurtulma çağrısı olarak halkımız Recep Tayyip Erdoğan'ı gördü. İstanbul'daki belediyecilik başarısı, bütün Anadolu'da görüldü. Milletimiz 'Havası solunamayan, çöpleri toplanmayan, yolları çukur, çamurlu İstanbul'u yaşanır hale getirdin, 4 yılda İstanbul'u yeniden inşa ettin. CHP'den kurtardığın İstanbul'u ve Türkiye'yi bu sorunlardan sen kurtarırsın, bir parti kur da seni tek başına iktidara getirelim' dediler. AK Parti bir millet hareketidir. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan itibaren gelen ana damarı milleti temsil eden bir siyasi harekettir" ifadelerini kullandı.

'İZMİRLİLERE GÜVENİYORUZ'

Yerel seçimlere değinen Bakan Tunç, "Parti kurulduğunda ilçe başkanı olarak görev aldım. 2007'den sonra parlamentoda 16 yıl milletvekilliği yaptım. Sonrasında parlamentoda adalet komisyonu üyelikleri ve son seçimin ardından adalet bakanı olarak yeni kabinede görev aldım. Teşkilatta İzmir koordinatörü olarak görev yapmıştım. 2011 yılından bu yana teşkilatımızda sürekli yenilenme oldu. İzmir teşkilatımız hedeflediği başarıyı 31 Mart 2024 seçimlerinde yakalayacak inşallah. İzmir'i Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği ile tanıştıracaksınız. Büyükşehirde ve ilçelerde Cumhur İttifakı olarak yüksek başarıyı Ege'nin incisi İzmir'e yakışacak, belediye başkanlarını seçeceksiniz. İzmirlilere güveniyoruz" dedi.