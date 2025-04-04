Adalet Bakanı Tunç'tan 'Mahir Polat' açıklaması: 'İlaçla tedavisi devam ediyor'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 16:38

Güncelleme: 04.04.2025 - 16:57

Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edilerek anjiyo edilen ve taburcu olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın sağlık durumunun tespiti için cezaevi içindeki hastaneye sevk edildiğini söylemişti.

Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polat'ın durumuna dair bir son dakika açıklaması yaptı.

"HEKİMLER TARAFINDAN DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR"

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirilmektedir" diyen Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir."

"İLAÇLA TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Tunç, paylaşımın devamında şu sözleri kullandı:

"Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir. Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır.

Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki; Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir."