Mahir Polat için Adli Tıp Kurumu kararı: Karar var uygulama henüz yok

Yayınlanma: 04.04.2025 - 14:46

Güncelleme: 04.04.2025 - 14:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, cezaevi hastanesindeki heyet, kontrollerin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi yönünde karar verdi.

Kontrollerin ardından Polat yeniden hücresine götürüldü. Bayram ve hafta sonu tatili nedeniyle Polat’ın pazartesi günü Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu’nun hazırlayacağı rapor sonrası Polat’a ilişkin yeni bir karar verilmesi bekleniyor. Polat bu sabah cezaevi hastanesine sevk edilmiş, orada toplanan heyet tarafından tetkikleri yapılmıştı.

SAVCILIK BİR HAFTA ÖNCE ONAYLAMIŞTI

Sağlık sorunlarına karşın tutuklanan Mahir Polat, kısa bir süre sonra tansiyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yeni sağlık sorununun ardından avukatları Polat’ın tam teşekküllü hastanede kontrol edilmesi için savcılığa talepte bulundu.

Talep onaylanmasına karşın bir süre işleme konulmadı. Bu süre zarfında Polat daha büyük bir tansiyon rahatsızlığıyla hastaneye kaldırıldı. İki gün yoğun bakımda gözlem altında kalan ve anjiyo yapılan Polat, tedavisinin ardından yeniden cezaevindeki hücresine gönderildi.