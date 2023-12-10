Adalet Bakanı Tunç'tan 'yargı paketi' açıklaması

Son yargı paketiyle ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin henüz taslak aşamasında olduğunu belirterek "Tamamlandığında milletvekillerimizin takdirine sunulacak olup, Meclis grubumuzdaki çalışmanın ardından nihai şeklini alacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 14:43
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yargı paketi' açıklaması
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Adalet Bakanlığı’nın hazırlayıp Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı paketi siyasetin gündeminde.

İnfaz sisteminde köklü değişikliklerin de yer aldığı pakete ilişkin son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“PAKET HENÜZ TAMAMLANMADI”

Tunç, paketin henüz taslak olduğunu ve tamamlanmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Yargı paketine ilişkin olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunulmaktadır. Çalışma taslak aşamasında olup, henüz tamamlanmamıştır. Tamamlandığında milletvekillerimizin takdirine sunulacak olup, meclis grubumuzdaki çalışmanın ardından nihai şeklini alacak ve kanun teklifini verecek olan milletvekillerimiz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.”


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