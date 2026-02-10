Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Zeynep Güneş' açıklaması: Başörtüsü anayasaya mı girecek?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, giyimi nedeniyle hedef alınan AKP'li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'le telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan, AKP MKYK toplantısı devam ederken yaptığı telefon görüşmesinde, Güneş'e yönelik şöyle seslendi:

“Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? ‘Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden’ diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı.”

"BAŞÖRTÜSÜ AÇIKÇA HÜKME BAĞLANMALI"

Bu konuşma üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da "yeni anayasa" çıkışı geldi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan Erdoğan-Güneş görüşmesinin görüntülerini X hesabından paylaşan Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın MYK toplantısında telefonla görüştüğü, kıyafeti nedeniyle hakarete uğrayan Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş’in 'Sivil Anayasa’yı getirin de bizi bu tür haksızlıklardan kurtarın' sözleri, milletimizin ortak talebini ve beklentisini en yalın haliyle ortaya koymaktadır. Zeynep Başkanımız son derece haklıdır. Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur" dedi.

Tunç sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 23 yılda sessiz devrim niteliğindeki reformlarla Anayasa'nın darbeci ve vesayetçi ruhunu büyük ölçüde zayıflatmış olsak da bunu kalıcı biçimde ortadan kaldırmanın yolu, darbecilerin değil aziz milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve milletimizin beyaz oylarıyla 'evet' dediği yeni ve demokratik bir anayasadan geçmektedir. Elbette bu anayasa, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, kimseyi ötekileştirmeyen, tüm haklardan yararlanmanın hiçbir kadının başının örtülü ya da açık olmasına bağlanamayacağını açıkça hükme bağlayan ve başörtüsüne anayasal teminat getiren düzenlemeleri de içermelidir.