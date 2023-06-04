Adalet Bakanlığı'nda Bekir Bozdağ dönemi sona erdi: Yılmaz Tunç'tan 'yeni anayasa' mesajı

Yayınlanma: 04.06.2023 - 14:29

Güncelleme: 04.06.2023 - 15:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı'nda da devir teslim töreni yapıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı. Tunç, "Şimdi sivil Anayasa için uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır" sözleriyle yeni anayasa mesajı verdi.

BOZDAĞ: YAPTIKLARIMIZ ORTADADIR

Bekir Bozdağ, "Yaptıklarımız kayıttadır, ortadadır. Milletimizin, devletimizin şahitliğindedir. Bugün görevi gönül rahatlığıyla Yılmaz Tunç kardeşime emanet ediyorum. Meclisimizde ortaya koyduğu başarıyla, partimiz içinde ortaya koyduğu başarıyla, hizmetlerle zaten adalet politikalarınının görünmez yardımcılarındandı. Bugüne kadar biz bakan-bakan yardımcısı ilişkisi ile çalıştık. Bakanlıkta olup bitenlere vakıftır. Politikaları etkin şekilde uygulayacaktır" dedi.

TUNÇ'TAN YENİ ANAYASA MESAJI

Bakan Yılmaz Tunç ise "Seçim süreci boyunca bizleri destekleyen aziz milletimize çok teşekkür ediyorum. 21 yıldan bu yana yönetim ve siyaset anlayışımızın temelinde hep adalet vardı, adaletin temelinde de insan vardı. Hukuk devletinin tahkimi yolunda önemli reformalara imza attık. Sessiz devrim denilebilecek işlere imza attık. Çok önemli mevzuat değişikliklerini milletimiz için hayata geçirdik. Önemli Anayasa değişikliklerini hayata geçirmiştik. Şimdi sivil Anayasa için uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.