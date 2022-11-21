Adalet Yürüyüşü'ne ikram aracı gönderdiği için yargılanan Eski Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş beraat etti

21 Kasım 2022 Pazartesi, 17:39

İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Konak Belediye başkanlığı döneminde, 2017 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne belediyenin ikram aracını gönderdiği için yargılanan Sema Pektaş’ın beraatine karar verdi.

"'HERKES İÇİN ADALET' TEMASI RAHATSIZ ETTİ"

İzmir Adliyesi'nde bugün yapılan duruşmada belediye görevlileri ve muhtarlar tanık olarak dinlendi. ‘Taşıt Kanunu'na muhalefet ve görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden Sema Pekdaş, duruşma sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

(Sema Pekdaş)

Pekdaş şunları söyledi:

"Biz, o dönem belediye meclisinde karar alarak 'Herkes için adalet' temasını belirlemiştik. Bunu kaymakam da onaylamıştı. Temayı etkinliklerimizde, afişlerde ve bilboardlarda kullanmıştık. Bunun FETÖ/PYD üyelerine 'Sabredin' mesajı vermeye yönelik olduğu iddiasıyla, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Kadınlar, Cumhuriyet, çocuklar için etkinlikler yapıyorduk. 'Herkes için adalet' teması bunları rahatsız etti. Açabilecekleri bir dava olmadı. 'İkram aracını ilçe sınırları dışına çıkardı' diyerek 'Taşıt Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla soruşturma izni verdiler. Hemşerilerim nerdeyse onlara ikram aracını kaldırırım. Soma'ya da yangınlara da gönderdik. Kamuya ait bir araç, ihtiyacın olduğu her yerde görev yapar. Hemşerilerim orada yürüyüş yapıyorsa, meskun mahal değilse yardımına gitmek durumundayız. Araçlar amacına uygun kullanıldı. Amaca aykırı bir kullanım söz konusu değildir. Ben araçları hiçbir zaman gönderdiğimi inkar etmedim. Ben, amacına uygun olarak hemşerilerime hizmet için araçları gönderdim. İstanbul ve Ankara'da önceki dönem belediyelerinin yaptığı gibi araçları olur olmadık derneklere göndersem o suç olurdu."