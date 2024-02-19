Adana 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Adana'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adana AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 15 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Adana'da Zeydan Karalar Belediye Başkanı seçildi.
ADANA 2019 YEREL SEÇİM SEÇIM SONUÇLARI:
CHP
Göz Atın
Zeydan Karalar
655.867 %53,63
MHP
Hüseyin Sözlü
523.755 %42,83
SAADET
Muhammet Çelebi Keyhıdır
23.252 %1,90
DSP
Mehmet Çağrı Bağatur
6.391 %0,52
VATAN
Hatice Nesrin Kılıçay
6.188 %0,51
BTP
Recep Taşkın
3.202 %0,26
TKP
2.568 %0,21
BĞMSZ
Cem Akarsu
1.669 %0,14
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