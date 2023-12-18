Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 'operasyon' açıklaması: 'Bir hücre evine gelir gibi...'

Yayınlanma: 18.12.2023 - 15:19

Güncelleme: 18.12.2023 - 15:20

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde 'rüşvet' iddiasıyla operasyon yapılmıştı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonun, yerel seçimlere az bir zaman kala gelmesi dikkat çekmişti.

BELEDİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Erhan Adem ve CHP Adana Milletvekilleri; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adana Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yaptı.

“TOMA İLE GELMEK ŞIK OLMADI”

Karalar, operasyonlara ilişkin olarak, "Bizim belediyelerimizde kanuna aykırı asla bir şey olmaz" dedi.

Belediyede çalışan kadın personele yapılan muameleye tepki gösteren Karalar, "Bir hücre evine gelir gibi TOMA ile gelmek şık olmamıştır" diyerek üzüntüsünü belirtti.

“ÇEKİNECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK”

Zeydan Karalar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Devletin polisi de bizim polisimiz onlar aldıkları talimatı yerine getirmeye çalışıyor. Biz de bu önemli görevi layıkıyla milletin parasını koruyarak yapmaya çalışıyoruz. Bizim belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmaya kimsenin gücü yetmez. Biz görevimizi halka layık olacak, Atatürk'e layık olmanın bilincinde yapıyoruz. Bizim belediyelerimizde kanuna aykırı asla bir şey olmaz. Kamuya zarar olmaz. Biz birilerine para kazandırmak için buraya gelmedik. Emniyet, savcılık bizden ne istemişse eksiksiz vermişiz, vermeye devam edeceğiz. Çekineceğimiz bir şey yoktur, asla da olmayacaktır. 10 yıldır başkanım ne benim ne elemanlarımın karıştığı bir olay olmamıştır. Kadın arkadaşımızın odasını aramaya bir hücre evine gelir gibi TOMA ile gelmek şık olmamıştır."