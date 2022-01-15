Adana'da IŞİD operasyonunda yakalanan 5 zanlı salıverildi

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi serbest bırakıldı.

AA
15 Ocak 2022 Cumartesi, 09:35
Adana'da IŞİD operasyonunda yakalanan 5 zanlı salıverildi
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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, 12 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 5 IŞİD şüphelisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar A.H, F.H, H.A, A.A. ve Z.H, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe salıverildi.

Suriye uyruklu 5 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Polis, 12 Ocak'ta IŞİD şüphelilerini yakalamaya yönelik operasyon düzenlemiş, bazı zanlıları gözaltına almıştı.


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