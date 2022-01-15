Adana'da IŞİD operasyonunda yakalanan 5 zanlı salıverildi
Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi serbest bırakıldı.
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, 12 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 5 IŞİD şüphelisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar A.H, F.H, H.A, A.A. ve Z.H, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe salıverildi.
Suriye uyruklu 5 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Polis, 12 Ocak'ta IŞİD şüphelilerini yakalamaya yönelik operasyon düzenlemiş, bazı zanlıları gözaltına almıştı.
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