İşte IŞİD istihbarat belgeleri: 'Civa ya da pudra şekeri dökün'

10 Ocak 2022 Pazartesi, 10:23

Terör örgütü IŞİD’e yönelik geçen mart ayında yapılan operasyonda, örgütün istihbarat belgeleri ele geçirildi. Örgüt, “Emniyet ve İstihbarat Kuralları” isimli dokümanında militanlarının yakalanmaması için istihbarat uyarıları yaptı. Bunun yanında, dokümanlarda örgütün eğitim faaliyetleri de dikkat çekti.

IŞİD’in ele geçen “Emniyet ve İstihbarat Kuralları” kitapçığı, hem örgüt üyelerinin eğitilmesine yönelik bilgiler içerirken, örgüt üyelerinin hangi durumlarda nasıl davranması gerektiği konusunda da bilgiler veriyor.

Ele geçen dokümanda, istihbarat faaliyeti için sohbet etmenin önemine dikkat çekildi. Bilgi alınacak kişi ile iletişim kurarken, örgüt üyeleri şu hususlarda uyarıldı:

*Zarafet ve kibar olunmalı

*Dostluk kurulmalı ve güven uyandırılmalı

*Sağduyulu, sükunet içinde konuşulmalı

*Hafıza güçlü tutulmalı

Odatv Haber Müdürü Fethi Yılmaz'ın haberine göre örgüt, Emniyet Terörle Mücadele (TEM) şubesinde gözaltına alınma durumunda ise militanlarının ne yapması gerektiği konusunda uyardı. TEM’de “badi” sistemi ile bir polis memurunun sürekli gözaltındaki kişiye eşlik ettiği vurgulandı. “Badi” denilen bu polis memurunun gözaltındaki kişiye iyi davrandığı, hatta nezarethanede yemek verdiği ve bu yolla sohbet edip bilgi almaya çalıştığı belirtilen dokümanda, örgüt üyelerine “son derece sakınılması gerekir” denildi.

SALDIRIDA PARMAK İZİNE DİKKAT

Örgüt, yapılan saldırılar sonrasında en önemli ve kesin delilin parmak izi olduğunu dokümanlarında belirterek, parmak izinin hangi yüzeylerde ne kadar süre kaldığı konusunda militanlarını uyardı.

Örgütün ele geçen belgelerine göre, parmak izi metal yüzeylerde daha dayanmakta iken “bir arabanın üzerindeki parmak izi güneşli havalarda yarım saatte kaybolabilir” denildi. Parmak izinde yağ olması izi dayanıklı hale getirirken, ter olması ise parmak izini dayanıksız hale getirir. Deri ve sık dokunmayan kıyafetlerden de parmak izinin alınmasının zor olduğuna vurgu yapıldı.

Örgüt ayrıca, parmak izinin ne zaman bırakıldığı ile ilgili de yaş belirlenmesinin yapılamayacağını ve izi bırakan kişinin de yaşının ve cinsiyetinin belirlenemeyeceğini iddia etti.

Örgüt ayakkabı izleri konusunda da militanlarına eğitim verdiği belgelerde, yumuşak zeminde bırakılan ayakkabı izinin üç boyutlu olduğu ve buradan kişinin boy ve kilosunun hesap edildiğini anlattı.

Lastik izlerinin de üç boyutlu ayakkabı izleri gibi kolay tespit edildiğini söyleyen örgüt, aynı durumun saldırılarda kullanılan aletler içinde geçerli olduğunu belirtti. Terör örgütü IŞİD bu izler yoluyla, emniyetin başka saldırıları da açığa çıkarabileceğini dokümanlarında anlatırken, militanlarına, “Herhangi bir operasyonda kullanılan ayakkabı, araç lastiği ve diğer aletler, operasyondan sonra yok edilmelidir. Eldiven kullanılmalı, gündelik yaşamda da buna dikkat edilmelidir” denildi.

IŞİD’İN BİLGİ VE BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ: TOZ HALİNE GETİRİN

IŞİD terör örgütü bilgisayar güvenliği konusunda militanlarını kesin bir dile ikaz ederken, bunun nasıl sağlanacağını da tek tek anlattı.

Örgüt hiçbir işlemin telefon veya bilgisayara kaydedilmesi gerektiğini anlatırken, bilgilerin yeni alınmış flaşa kaydedilmesi gerektiği, flaşın değiştirildiği durumlarda eskisinin kırılıp toz haline getirileceği ifade edildi.

Bilgisayarların internete takılmaması gerektiğini militanlarına anlatan örgüt, flaş içindeki bilgilerin ise truecrypt programı ile şifreleneceğini ifade etti. Örgüt içindeki iletişiminde internetten sağlanması durumlarında ise yine truecrypt programı üzerinden yapılması gerektiği belirtildi. Örgüt acil anlık iletişim için de telefonlarda Conversations programının kullanılacağını anlattı.

Örgüt dokümanlarında internette; TOR, Epic, Globus, Prate ve Browser in the Box gibi browser (İnternet sayfalarına ulaşmamızı sağlayan yazılım) sistemlerinin kullanılması gerektiği vurgulandı.

Telefonlardaki IP numarasının değiştirilmesi için ise Orbot isimli bir program önerildi. Bu program ile telefondaki IP’nin otomatik olarak değiştirildiği ve kişinin farklı bölgelerde görülebileceği iddia edildi. Örgüt son olarak ise, telefon ve bilgisayarlarda wife ağının kullanılmasını yasakladı.

FETÖ DE AYNI PROGRAMI KULLANMIŞTI

IŞİD’in istihbarat dokümanlarında geçen truecrypt şifreleme programını, FETÖ’nün de kullandığı daha önce basında haber oldu.

TrueCrypt programı internette ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Program, saklanılması istenen bilgileri AES, Serpent, Twofish şifreleme algoritmalarından birini kullanarak şifreli bir bölüme dönüştürüyor. Bu sebeple terör örgütleri tarafından da sıkça kullanıl bir şifreleme yöntemi olarak biliniyor.

Örgütün kullandığı elektronik cihazlarda takip edilmeye karşı engelleyici birçok programı kullandığı görülüyor.

ÖRGÜTÜN KURYE VE MAKAR EMNİYETİ

IŞİD’in istihbarat dokümanlarında, örgüt içi iletişimde kuryenin sürekli değiştirilmesi ve bulunduğu bölgenin örf/adetlerini bilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, makar (Karar kılınan yer) emniyeti için ayrıntılı bilgiler verildi.

Örgüt, görüşme yapılacak yerin yani makarın, gece hayatının yoğun olduğu, emniyetin ve askerin olduğu bölgelerin uzağında olması gerektiğini belirtiyor. Örgüt dokümanlarında makar emniyeti özetle şöyle anlatılıyor:

*Kira sözleşmesi ve diğeri sahte belgelerle yapılmalı

*Zemin veya üst katı olmalı, kaçış için ip ve birden çok çıkış olmalı

*Meskenin içine girecek kişi dışarıdaki için işaret bırakmalı (Işığın beyaz ya da sarı olması gibi)

*Tıbbı malzeme, gaz maskesi ve kaçış planı yapılmalı

*Ulaşıma uzak olmalı, ara ara temizlenmeli ve hızlı taşıma için iki yer kiralanmalı

*Mahalle ve müstakil yerlerde komşuluk ilişkileri yaygındır, ancak büyük apartmanlarda gevşektir. Apartman tercihlerinde ise kapıcılara dikkat edilmeli, şüphe çekmemesi için samimiyet kurulmalı

DEŞİFRE ETMEK İÇİN PUDRA VE CİVA DÖKÜN

Örgüt, kiraladıkları meskenin deşifre edilmesine karşı da militanlarını uyarırken bunun nasıl açığa çıkarılacağına ilişkin de bilgiler paylaştı.

Bu yöntemleri ise şöyle sıraladı:

*Kapının açılmasını anlamak için arasına ince ip koyma veya kapının önüne konan sandalyenin yerinin değişip değişmediğine bakma

*Kapının önüne anlaşılmayacak derece de pudra dökmek

*Sağlam bir film tableti mekana koyma. Işığa maruz kalması halinde film tableti pozlanmış olur, gizli teftiş varsa açığa çıkar

*Çalışma masasına küçük civa koymak. Yerinden oynaması durumunda hareketliliğin öğrenilmesi

*Masa çekmecesine kalemi dik olarak koyma, konumunu bilme

*Çantanın fermuarının kaç diş açık bırakıldığını sayma

IŞİD’İN SİLAH VE PATLAYICI EMNİYETİ

Terör örgütü IŞİD, temin edecekleri silah için o ülkede hem mermisinin kolay bulunacak hem de silahın ülkede yaygın olarak kullanılması gerektiğini militanlarına anlatıyor. Bunun yanında, silahların tek bir yerde depolanmaması gerektiği, metal detektörüne karşı depolanma yapılacak yerin derinliğinin de 1,5 metre olması gerektiği söylendi.

Patlayıcı maddeye ilişkin ise örgütün uyarıları, “ilk hata son hata olabilir” denilerek kesin bir dille anlatıldı.

Patlayıcı maddeye ilişkin örgüt, zehirlemesine karşı çıplak elle dokunulmamasından hangi hava koşullarında korunması gerektiğine kadar detaylı bilgiler paylaştı.

Fünye uyarısında da bulunan örgüt, “vücudun hareket eden yerlerinde taşınamamalı” uyarısının yanında, “Üzerinde yeşil veya beyaz bulunan fünyeler çok hassas fünyelerdir” ifadelerini kullandı.

Örgüt, fünye ve patlayıcıların aynı yerde saklanmaması gerektiğini anlattığı dokümanlarda, depolanan alana giden ayak izlerinin dahi silinmesi gerektiğini belirtmesi, özellikle patlayıcı maddelerin elde tutulmasının kritik öneme sahip olduğunu gösterdi.