Aday listelerinde dikkat çeken ayrıntı: 4 kardeş 4 farklı parti
Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere az bir zaman kaldı. Son olarak önceki gün YSK'ye teslim edilen 2023 seçimleri milletvekili aday listesinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre Şırnak'ta Tatar ailesinden 4 kişi farklı partilerden aday oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri 10 Mart'ta resmen ilan etmesinin ardından; Türkiye hızla seçim sürecine girdi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; partiler de milletvekilleri listelerini son tarih olan 9 Nisan'da teslim etti.
TATAR KARDEŞLER 4 FARKLI PARTİDEN ADAY
Gazete Duvar'ın aktardığına göre; listelerde dikkat çeken isimler yer alırken; Şırnak'ta 4 kardeşin farklı partilerden aday olduğu görüldü.
Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi’den, Arslan Tatar AKP’den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP’den Mahmut Tatar ise Zafer Partisi’nden milletvekili adayı oldu.
Resmi İlanlar
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