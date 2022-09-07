Adaylığını sosyal medyadan duyurdu: Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan, Twitter profiline ''Türk milliyetçilerinin bağımsız cumhurbaşkanı adayı'' ibaresi ekleyerek adaylığını duyurdu.
2023 seçimlerine on aydan az bir süre kalan Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını ilan etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakipleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, daha önce yaptığı "Eğer Türk milliyetçilerine hitap eden bir aday çıkmazsa aday olacağım" şeklindeki sözleriyle ilgili resmen harekete geçti. Oğan, sosyal medya hesabına "Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı" ibaresini ekledi.
''KILIÇDAROĞLU ADAYSA ADAYIM''
Sinan Oğan daha önce de konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Kılıçdaroğlu aday olursa ben de aday olurum. Bizim hedefimiz Türk milletinin oy vereceği bir aday çıkartılması. Çıkartmıyorsanız Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım. Ben aday olacağım."
İşte Sinan Oğan'ın sosyal medya hesabındaki o ibare:
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