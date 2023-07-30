ADD: Demokratik hukuk devleti yok ediliyor!

Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 03:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), arka arkaya gündeme gelen “gerici” uygulamalara karşı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Türkiye’nin iktidarın yıllardır sürdürdüğü bilim ve çağdışı politikalar sonucu giderek yoğunlaşan bir karanlığın pençesinde kıvrandığı kaydedilerek “Batı emperyalizmi, 100 yıl önce Sevr ile gerçekleştirmeye çalışıp başaramadığı ‘Türkleri Anadolu’dan Asya steplerine sürme’ hayaline bugün BOP ve yerli işbirlikçilerinin aymazlığı ile nihayet kavuşmak için ellerini ovuşturuyor” denildi.

‘EĞİTİM DİNSELLEŞİYOR’

Akılcı düşünce, bilimsel bilgi, çağın gerekleri dışlandığının vurgulandığı açıklamada, “Eğitim alabildiğine dinselleştiriliyor, geleceğimiz karartılıyor. Aydınlanmanın önü kesiliyor, laik demokratik hukuk devleti yok ediliyor. Toplum dernek ve vakıf adı ile örgütlenerek holdingleşip akıl almaz ekonomik olanaklara kavuşan Atatürk, laik Cumhuriyet ve bilim düşmanı tarikat ve cemaatler eliyle yaşam ve ülke gerçeklerinden koparılıyor” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada “Hal bu iken ve iktidar güçleri karanlığı yoğunlaştırmak konusunda pervasız bir kararlılıkla ilerlerken muhalefetin seçim sonuçlarını sağlıklı değerlendirip yenilgilerinin nedenlerini dürüstçe saptayarak gereğini yapmak yerine, iç karışıklıklar ve kavgalarla ulusumuzu umutsuzluğa sürüklemesi ise hiç kabul edilemez” denildi.

‘ATATÜRK YOLUNA GİRİN’

ADD’nin tüm siyaset kurumlarını uyardığı açıklamada, “Bu gerici karanlığa derhal son verin. Büyük Atatürk ve Kemalist devrimcilerin devletimizi kurarken hamuruna kattıkları ‘namus mayası’nın eksilmesine izin vermeyin. Türkiye Cumhuriyeti bir uluslaşma, çağdaşlaşma atılımı, bir kadın devrimi, bir bilim ve sanat özgürleşmesidir, koruyun. Akıldan, bilimden, çağından ve üretimden koptuğu için çöken Osmanlı’ya öykünmeyi bırakıp bir an önce Atatürk yoluna girin” denildi.