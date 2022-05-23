Adem Metan, 'İlave Tv' ile yaptığı röportajı yayınlamaktan vazgeçti

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:56

Gazeteci ve radyo programcısı Adem Metan, ekonomi ve hayat pahalılığı üzerine yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan 'İlave TV' isimli YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık'la bir röportaj yaptı.

Adem Metan, röportajı da Twitter hesabından Arif Kocabıyık'la fotoğrafını paylaşıp "Farklı görüşler aynı kanalda. Yakında, Peki Sonra?'da" ifadelerini kullanarak duyurdu.

İşte Metan'ın o paylaşımı:

"DOSTLARIMIZI KIRMIŞIZ"

Ancak Metan sonra kısa bir süre sonra, röportajı yayınlamaktan vazgeçtiğini açıkladı. Metan, kararını "Dostlarımızı ve bizi sevenleri farkında olmadan da olsa kırmışız. Sizlerden gelen eleştirileri göz önünde bulundurarak röportajı yayınlamama kararı aldım. Tüm eleştirileriniz baş göz üstüne. Saygılarımla" ifadeleriyle duyurdu.

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, işini yaptığı sırada birçok kez saldırıya uğramıştı. Kocabıyık, geçen yıl aralık ayında da 'Kendine Muhabir', 'Sade Vatandaş' isimli YouTube kanallarının sahipleriyle birlikte gözaltına alınmıştı. Hakkında açılan dava kapsamında ev hapsi cezası da alan Kocabıyık, "Bana açılan soruşturmaların sayısı 100'ü geçti. Bu suçlamaların 3'te biri cumhurbaşkanına hakaret gerisi ise kişilerin açmış olduğu davalar. Doğu Perinçek, Zafer Şahin, Fuat Uğur, Sabah gazetesi, A haber gibi. Cumhurbaşkanına hakaret cezasının tabanı 8 ay bana 14 ay veriyorlar çünkü bana hem cumhurbaşkanına hakaretten ceza açılıyor hem de yaymak ve yayınlamaktan. Ben çift dikiş ceza alıyorum. Bu tür olaylar bizi işimize daha da sıkı sarılmamızı sağlıyor. Röportajları neden canlı yayın yapmıyorsunuz diye soruyorlardı bunun için yapmıyoruz çünkü hem vatandaşın hem de bizim başımız derde giriyor" açıklaması yapmıştı.