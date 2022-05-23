Yöneylem anketi: Muhalefet adayı, Erdoğan'a karşı arayı açıyor
Yöneylem Araştırma'nın son anketine katılanların yüzde 34'ü Erdoğan'a oy vereceğini söylerken yüzde 51.8'i muhalefet adayını tercih edeceğini belirtti.
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, mayıs ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarından bazı bölümleri açıkladı.
Araştırma kapsamında, yurttaşlara "Önümüzdeki pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.
Soruda "Erdoğan" ve "Muhalefet Adayı" yanıtları yer aldı.
MUHALEFET ADAYINA YÜZDE 51.8 DESTEK
Ankete katılanların yüzde 34'ü Erdoğan'a oy vereceğini söylerken yüzde 51.8'i muhalefet adayını tercih edeceğini belirtti.
Kararsızların oranı yüzde 6.8, "Oy kullanmam" diyenlerin oranı ise yüzde 7.4 oldu.
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