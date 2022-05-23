Yöneylem anketi: Muhalefet adayı, Erdoğan'a karşı arayı açıyor

Yöneylem Araştırma'nın son anketine katılanların yüzde 34'ü Erdoğan'a oy vereceğini söylerken yüzde 51.8'i muhalefet adayını tercih edeceğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:47
Yöneylem anketi: Muhalefet adayı, Erdoğan'a karşı arayı açıyor
Abone Ol google-news

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, mayıs ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarından bazı bölümleri açıkladı.

Araştırma kapsamında, yurttaşlara "Önümüzdeki pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.

Soruda "Erdoğan" ve "Muhalefet Adayı" yanıtları yer aldı.

MUHALEFET ADAYINA YÜZDE 51.8 DESTEK

Ankete katılanların yüzde 34'ü Erdoğan'a oy vereceğini söylerken yüzde 51.8'i muhalefet adayını tercih edeceğini belirtti.

Kararsızların oranı yüzde 6.8, "Oy kullanmam" diyenlerin oranı ise yüzde 7.4 oldu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler