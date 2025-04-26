Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 13:00

Etüd ve Proje Daire Başkanı Serap Öbekçi, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Serap Öbekçi kimdir? Etüd ve Proje Daire Başkanı Serap Öbekçi neden gözaltına alındı?

SERAP ÖBEKÇİ KİMDİR?

Öbekçi, 1979 yılında Çanakkale’de doğdu. 1996’da Çanakkale Lisesinden mezun oldu. 1996-2000 yılları arasında Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde eğitim gördü. Trakya Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

SERAP ÖBEKÇİ'NİN KARİYERİ

2001-2009 yılları arasında Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda mimar olarak çalıştı. 2009-2010 yıllarında Gelibolu Belediye Başkanlığı’nda, 2010-2014 yılları arasında Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde ve 2014-2019 yıllarında Çanakkale İl Özel İdaresinde görev aldı. 2020-2021 itibari ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapmaktadır.

SERAP ÖBEKÇİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.