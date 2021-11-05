Adıgüzel: ‘Kaymakam alkollüydü’ diye yalan söylemekten utanmıyorlar

05 Kasım 2021 Cuma, 12:07

Ordu'da Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut'un 29 Ekim kutlamalarının ardından görevden alınmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Valilik açıklamasında görevden uzaklaştırmanın gerekçesi “görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak tutum" olarak duyuruldu. Asıl sebebin ise Kaymakam Akbulut'un kutlamalar sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz” sözünü anımsatması olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel de ilçedeki kimi AKP'lilerce öne sürülen Akbulut'un kutlamalara "alkollü" olarak katıldığı iddialarına sert tepki gösterdi. Adıgüzel “ben oradaydım ve 25 yıldır dahiliye uzmanıyım. Esas bu yalanı uyduranların kafası kıyak” dedi.

Adıgüzel’in açıklamaları şu şekilde:

“Haklı çıkmak ve Kaymakamı görevden aldırmak için ‘Kaymakam alkollüydü’ diye yalan söylemekten utanmıyorlar. O gün 29 Ekim kutlamalarında orada ben de vardım. O kalabalıkta alkolle ilgili tespit için tek yetkili benim çünkü 25 yıldır dahiliye uzmanıyım. Alkol tespiti ya testle yapılır ya da yoksa bir doktor muayenesi ile. Bizim tespit edemediğimizi bunlar nasıl tespit ediyor hayret. Esas kafası kıyak olanın orda şikayette bulunan AKP’li yöneticiler olduğunu düşünüyorum. Burada esas konu; şikayet edenler içerisinde FETÖ ile iltisaklı olana da dikkat çekmek istiyorum. Burada mesele şudur; kendisini Korgan’ın sahibi gören, tarikat ve cemaat ilişkileri içerisindeki bir grubun, Atatürk sevdasının Cumhuriyet coşkusunun ve millet sevgisinin öne çıkarılmasından duyduğu rahatsızlıktır. Bu işin bir an önce düzeltilip Kaymakamın Korgan halkı ile buluşturulmasını bekliyorum.”