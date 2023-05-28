Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:16

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:16

Adıyaman'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS ADIYAMAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Adıyaman'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 82.3'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ADIYAMAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Adıyaman'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65.56 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ADIYAMAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Adıyaman'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34.44 oy aldı.

14 MAYIS ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ADIYAMAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da yüzde 66.33 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADIYAMAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da yüzde 31.09 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN ADIYAMAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Adıyaman'da yüzde 2.19 oranla oy aldı.