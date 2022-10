Bakan Süleyman Soylu: Hep diyorum, acaba Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da ne söyleyecek?

21 Ekim 2022 Cuma, 16:41

Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programları kapsamında ilçeleri ziyaret etti. İlk olarak Çınar ilçesine geçen Bakan Soylu, beraberinde AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ardından partililerle bir araya gelen Bakan Soylu, daha önceleri de ortaya attığı "ülkede insanların bir zamanlar 'ben dindarım' denilemediği" iddiasını tekrar etti. Soylu, “Bunu hepimiz yaşadık. Çocuklarımızı ancak 15 yaşından sonra Kuran-ı Kerim ve dini eğitim öğretime gönderebilme kabiliyetine sahip olabiliyorduk. Pantolonlara bakarlardı. 'Acaba bu adam namaz kılıyor mu kılmıyor mu, şurasında iz var mı yok mu?' İnsanları fişlemeler ve insanların evlerinde karşı karşıya kalmış olduğu süreçte nasıl yaşadıklarını, bunların her birini birlikte yaşadık. Başörtüsüyle memur olamazsın, çocuk asker olur orduevinde düğüne gidemezsin. Neden? Ana başörtülü giremez buraya. Öğretmen olamazsın, subay olamazsın, zaten TBMM’ye girmeyi kimse aklından geçiremez. Bütün bunların hepsi bu ülkedeki insanların kendi anlayışlarını ifade etmelerini engelleyebilmek için yıllarca üzerimize bir anlayış olarak çöreklendirildi” dedi.

"ALLAH BUNU ERDOĞANA NASİP EDECEK"

"Bugün talimat alan bir ülke değiliz. Bizim yapacaklarımız belli. Ne söylerlerse söylesinler, ne ortaya koyarlarsa koysunlar onların bir gücü varsa bizim de Allah'ımız var. Bu kadar açık ve nettir" diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bize sadece bizim huzurumuz yetmez. Diyarbakır’da gecenin 2’sine kadar dolaşmak değil. Biz ne zaman tam huzurlu oluruz biliyor musunuz? Erbil huzurlu olduğu zaman, Bağdat huzurlu olduğu zaman, Şam, Afganistan, Pakistan huzurlu olduğu zaman, etrafımızdaki coğrafya huzurlu olduğu zaman huzurlu olacağız. Allah bunu Tayyip Erdoğan’a nasip edecek, bunu bilmenizi istiyorum. İnşallah Türkiye’ye nasip edecek. Sağın solun dedikodusunu, lafı çarpıtmalarını, bir tarafa çekmelerini elinizin tersiyle itiniz. Kürtlüğünüzle gurur duyun. Dininizle, Müslümanlığınızla, bu ülkenin vatandaşlarıyla gurur duyun. Hep birlikle yapacağımız çok iş var. Gerçekleştireceğimiz çok iş var” ifadelerini kullandı.

"ACABA DİYARBAKIR'DA NE SÖYLEYECEK?"

Erdoğan’ın Türkiye'de "gerçekleştirilemeyenleri gerçekleştiren bir devrimci" olduğunu öne süren Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Diyarbakır'ı sadece Diyarbakır olarak görmeyin ne olursunuz. Diyarbakır'dan yükselen her ses Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'a geldiği her dönem söylediği her söz sadece Diyarbakır'ı değil, Şam'dan Bağdat'a, Erbil'den Kabil'e, Yemen'den Filistin'e, Balkanlar'a, Avrupa'ya kadar her yerde makes bulan bir anlayıştır. Hep diyorum, acaba Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da ne söyleyecek, ne ortaya koyacak diye. İnşallah o anlayışıyla birlikte hep beraber orada Allah nasip ederse kucaklaşmayı sağlayalım. Pazar günü huzurumuzun, birliğimizin, beraberliğimizin, yükselmemizin ve Türkiye'yi yarınlara daha güçlü getirmemizin ve coğrafyamızı karıştırmak isteyenlere 'Artık siz karıştıramayacaksınız, kardeşlerimizle beraber olacağız' mesajını verme günüdür.”