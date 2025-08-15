Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘Yolsuzluk kraliçesi’nden ‘Linç edilen Çerçioğlu’na: CHP’den AKP’ye geçişi, gazete manşetlerini de değiştirdi!

‘Yolsuzluk kraliçesi’nden ‘Linç edilen Çerçioğlu’na: CHP’den AKP’ye geçişi, gazete manşetlerini de değiştirdi!

15.08.2025 16:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Takip Et:
‘Yolsuzluk kraliçesi’nden ‘Linç edilen Çerçioğlu’na: CHP’den AKP’ye geçişi, gazete manşetlerini de değiştirdi!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçişi, iktidara yakın Yeni Akit gazetesinin manşetlerini de değiştirdi. Daha önce gazetede hakkında “yolsuzluk kraliçesi” gibi ifadeler yazılan Çerçioğlu için, yeni rozetini takınca “CHP’den ayrıldığı için linç edilen Çerçioğlu” denildiği görüldü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçişi tartışılmaya devam ederken, haberlerinde kullandığı dille tepki çeken Yeni Akit’in bu Çerçioğlu hakkında yazdığı eski ve yeni yazılar dikkat çekti.

Akit’in daha önce Çerçioğlu çok fazla yolsuzluk iddiasıyla andığı görüldü. Çerçioğlu için “yolsuzluk kraliçesi” gibi ifadeler kullanan Akit, 11 Ağustos’ta da “Aydın’ın hortumu CHP’ye akıyor” başlıklı bir haber yaparak “Çerçioğlu’nun huzur hakkı adı altında kamunun kaynaklarını CHP teşkilatlarına akıttığını” iddia etti.

Çerçioğlu bu haberden 3 gün sonra AKP’ye geçince, Akit’in manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana yer aldı. 

Haberde konuyla ilgili yer alan “CHP’den istifa ettiği için linç edilen Çerçioğlu ‘Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa, buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Aydın’a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da cumhurbaşkanımın himayesinde, AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim’ diyerek söz verdi” ifadeleri dikkat çekti.

İşte Akit'in dünkü manşeti: 

Image

Aynı Akit gazetesi sayfalarında Çerçioğlu daha önce şu haberlerle yer almıştı:  

Image

Image

Image

 

 

İlgili Konular: #Yeni Akit #Özlem Çerçioğlu

İlgili Haberler

Aydın'da Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha
Aydın'da Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesinde çalışanlardan istifa haberleri geldi.
AKP’li Çerçioğlu’nun belediye çalışanlarına tehdit iddiasına tepki
AKP’li Çerçioğlu’nun belediye çalışanlarına tehdit iddiasına tepki Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun  CHP istifa ederek AKP’ye geçmesinin ardından belediye çalışanlarına yönelik baskı iddialarına Kuşadası Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel, “25 yıllık partisine siyasi çıkarları uğruna sırtını dönen Özlem Çerçioğlu, yetmezmiş gibi, partili belediye çalışanlarının da ekmeğine göz dikmiştir. Son 48 saat içinde yüzlerce isyan ve şikâyet mektubu aldım. Bu zulüm artık kabul edilemez bir noktaya gelmiştir” diyerek tepki gösterdi.
AKP’ye katılan Çerçioğlu'nun şirketi borsada uçtu: SPK yakın takibe aldı
AKP’ye katılan Çerçioğlu'nun şirketi borsada uçtu: SPK yakın takibe aldı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu AKP’ye katıldı. Zarardaki şirketi Jantsa da borsada uçtu. Jantsa hisseleri 2 günde yüzde 9,96 yükselerek 23,50 liradan 25,84 liraya çıktı.
CHP’li isimden ‘Çerçioğlu’ tepkisi: ‘Bundan sonra ona ‘topuklu topaç’ diyeceğiz’
CHP’li isimden ‘Çerçioğlu’ tepkisi: ‘Bundan sonra ona ‘topuklu topaç’ diyeceğiz’ Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP’den AKP’ye geçmesinin ardından kentte düzenlenen ‘Aydın iradesine sahip çıkıyor’ buluşmasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Topuklayan tanımı çok güzel ama Efe tanımı uymuyor ona. Bundan Efe mefe olmaz. Bizde dönenlere ya fırdöndü derler ya topaç derler. Bundan olsa olsa topaç olur. Bundan sonra ona ‘topuklu topaç’ diyeceğiz” dedi.