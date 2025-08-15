‘Yolsuzluk kraliçesi’nden ‘Linç edilen Çerçioğlu’na: CHP’den AKP’ye geçişi, gazete manşetlerini de değiştirdi!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçişi tartışılmaya devam ederken, haberlerinde kullandığı dille tepki çeken Yeni Akit’in bu Çerçioğlu hakkında yazdığı eski ve yeni yazılar dikkat çekti.

Akit’in daha önce Çerçioğlu çok fazla yolsuzluk iddiasıyla andığı görüldü. Çerçioğlu için “yolsuzluk kraliçesi” gibi ifadeler kullanan Akit, 11 Ağustos’ta da “Aydın’ın hortumu CHP’ye akıyor” başlıklı bir haber yaparak “Çerçioğlu’nun huzur hakkı adı altında kamunun kaynaklarını CHP teşkilatlarına akıttığını” iddia etti.

Çerçioğlu bu haberden 3 gün sonra AKP’ye geçince, Akit’in manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana yer aldı.

Haberde konuyla ilgili yer alan “CHP’den istifa ettiği için linç edilen Çerçioğlu ‘Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa, buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Aydın’a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da cumhurbaşkanımın himayesinde, AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim’ diyerek söz verdi” ifadeleri dikkat çekti.

İşte Akit'in dünkü manşeti:

Aynı Akit gazetesi sayfalarında Çerçioğlu daha önce şu haberlerle yer almıştı: